Cătălin Scărlătescu s-a făcut remarcat în lumea televiziunii din România ca un bucătar talentat, însă dragostea sa pentru gastronomie a fost cultivată de la o vârstă fragedă de către bunica sa.

La doar 20 de ani, a părăsit România și a călătorit în jurul lumii, explorând diversitatea bucătăriilor internaționale.

Cătălin Scărlătescu, fost jurat în emisiunea „Chefi la cuțite”, a găsit pasiunea pentru gătit în copilărie, datorită influenței bunicii sale. În anii ’90, la vârsta de 20 de ani, a plecat din România și a călătorit în întreaga lume.

În 2012, și-a făcut debutul în televiziune, alăturându-se proiectului „Masterchef” de la Pro TV. Colaborarea sa cu Sorin Bontea și Florin Dumitrescu în acest format a captivat imediat publicul.

În 2016, s-a mutat la emisiunea „Chefi la cuțite”. Cu toate acestea, în octombrie 2023, cei trei bucătari au decis să-și dea demisia, invocând o stare de oboseală.

Familia lui Scărlătescu a fost una de cârciumari. Dragostea sa pentru gătit i-a fost transmisă de bunica sa. Cu un palmares impresionant şi o vastă experienţă, Chef Scărlătescu deține trei restaurante în București, unde pasionații de gastronomie au ocazia să savureze preparatele sale inovatoare.

El a povestit cum a gătit prima sa mâncare pe când avea numai 7 ani.

La 7 ani am făcut, la telefon, prima mea tocană de cartofi cu bunică-mea. Și uite așa am început să gătesc în bucătărie. (…) Nu știu să fac altceva”, a recunoscut Cătălin Scărlătescu în podcastul lui Speak.

„Există niște mese de inox, care undeva jos au o poliță. Eu, în momentul în care am fost adus de la maternitate, într-un coșuleț din-ăla, m-au vârât acolo, că aveau treabă. (…) Eu am învățat să merg în restaurant, ținându-mă de fețele de masă.

Într-un alt interviu acordat pentru Viva, Chef Scărlătescu a povestit cum a fost complet luat prin surprindere de propunerea de a face parte din juriul „Masterchef” de la Pro TV.

El rememorează cum şi-a scăpat telefonul în apă în acel moment. Era la mare, împreună cu un vechi coleg de şcoală. Abia a doua zi a putut să ia din nou legătura cu cei de la Pro TV. Iar restul a devenit deja istorie.

„Eram la mare, pe plajă, cu un coleg din clasa a V-a. Stăteam cu picioarele în apă, pusesem un tomberon între noi și jucam table. La un moment dat, mi-a sunat telefonul și am fost anunțat că voi face parte din juriul unui cooking show. Mi-a scăpat telefonul din mână, direct în apă.

I-am scos repede cartela, am pus-o la uscat, am folosit un alt telefon și abia a doua zi am fost sunat din nou pentru a stabili o primă întâlnire. Atunci i-am cunoscut prima oară pe Florin și pe Sorin. Ne-am văzut întâi la mine acasă, iar ulterior ne-am întâlnit și cu producătorul nostru, geniala Mona Segall.

Îmi aduc aminte că ne-am văzut undeva pe bd. Dacia, stăteam la o terasă și eu mă tot gândeam ce mi se întâmplă. A doua zi am mers la o sedință foto și știu că toți oamenii cu care ne întâlneam ne spuneau că o să fie supertare, se uitau la noi cu multă curiozitate.

Eu nu mai înțelegeam nimic. La început, mi-a fost frică de televiziune, nu știam ce înseamnă, ce presupune, de asta în primul an nici nu am renunțat la locul de muncă pe care îl aveam, le-am făcut pe amândouă în paralel”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu.