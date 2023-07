HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) se așteaptă ca numărul vehiculelor electrice să crească și mai mult în perioada următoare, ajungând la procentul de 90% până în 2030, scrie The Economic Times.

În cursa pentru reducerea emisiilor de carbon, din SUA până în Noua Zeelandă, țările oferă stimulente pentru a accelera vânzările vehiculelor electrice. Este o tactică folosită de China de ani de zile, de când s-a transformat în cea mai mare piață de vehicule electrice de pe Pământ, notează publicația.

Vânzările de mașini curate au atins cifra de 5,67 milioane în 2022

Incluzând și modelele hibride plug-in, vânzările de mașini curate ale Chinei au atins 5,67 milioane în 2022, adică mai bine de jumătate din toate livrările globale. Țara va reprezenta aproximativ 60% din vânzările celor 14,1 milioane de vehicule electrice noi din acest an, prezice BloombergNEF.

Producția este în plină expansiune

De asemenea, producția este în plină expansiune. Mărcile chineze de vehicule electrice reprezintă aproximativ jumătate din toate vehiculele electrice vândute la nivel global, spun analiștii HSBC într-o notă recentă. Infrastructura bine dezvoltată contribuie la adoptarea vehiculelor electrice.

China, care are cea mai mare rețea de încărcare din lume, a adăugat 649.000 de sisteme de încărcare publice doar în 2022, ceea ce reprezintă mai mult de 70% din toate instalațiile realizate la nivel global anul trecut. Încurajați de aceste progrese, producătorii de vehicule electrice au invadat China cu noi modele, iar un război al prețurilor a izbucnit în acest an, în contextul în care companiile occidentale încearcă să-și depășească rivalii. Analiştii spun că, pentru industria din China, este un semn bun.

Ce a făcut concret China pentru a stimula vânzările

Iată cum arată abordarea Chinei în ceea ce privește stimularea vânzărilor vehiculelor electrice:

Subvenții pentru consumatori

Un program care a funcționat timp de un deceniu a rambursat cumpărătorilor de vehicule electrice suma de până la 60.000 de yuani (8.375 dolari). Deși subvențiile naționale s-au încheiat în 2022, guvernele locale, cum ar fi cel din Shanghai, continuă să acorde rambursări de până la 10.000 de yuani.

Scutiri de taxe

O taxă standard de 10% a fost anulată la achizițiile mașinilor electrice cu prețul de sub 300.000 de yuani, până în 2025 și va reduce la 5% pentru anii 2026 și 2027. Scutirea fiscală, în vigoare din 2014, este estimată la 835 de miliarde yuani, până la sfârșitul anului 2027. În SUA, Legea de reducere a inflației, adoptată anul trecut, include 270 de miliarde de dolari în stimulente fiscale pentru achiziția vehiculelor electrice și aproape 12 miliarde de dolari în împrumuturi pentru proiecte de energie curată.

Subvenții pentru producători

Sprijinul direct al guvernului chinez pentru producătorii de vehicule electrice i-a ajutat pe mulți să funcționeze. În timp ce piață există deja peste 500 de mărci de vehicule electrice, efortul guvernamental a sprijinit companii de succes, precum BYD Co. Compania cu sediul în Shenzhen a devenit cel mai bine vândut brand din China, punând capăt dominației, de zeci de ani, a gigantului Volkswagen AG.

Infrastructură

Stațiile de încărcare, subvenționate de guvern, accesibile pe scară largă, reduc costurile șoferilor și orice anxietate privind autonomia. Sistemele de încărcare sunt uniforme, datorită acordurilor cu producătorii, astfel încât toată lumea folosește aceleași mufe. China avea 6,36 milioane de încărcătoare pentru vehicule electrice, la sfârșitul lunii mai, mai mult decât oriunde altundeva de pe planetă. O parte semnificativă este alimentată de rețeaua de stat, al patrulea cel mai mare furnizor după companii private precum Wanbang New Energy Investment Group Co. și TGood New Energy Co.