Într-un context economic global tot mai instabil, industria auto din România iese în evidență prin costurile salariale scăzute raportate la fiecare mașină fabricată.

Conform analizei publicate de firma Oliver Wyman, România devansează chiar și China la acest capitol, o țară tradițional recunoscută pentru forța sa de muncă ieftină. Studiul arată că România, alături de state precum Maroc și Mexic, se situează sub China în ceea ce privește acest indicator-cheie pentru competitivitatea din industrie.

Potrivit datelor disponibile, costul salarial per vehicul în cazul producătorilor chinezi este de aproximativ 585 de dolari. Deși pentru România nu este oferită o cifră exactă, poziționarea sub nivelul Chinei confirmă un avantaj important pe care țara îl are în atragerea investițiilor din industria auto.

Totuși, analiza subliniază că acest avantaj ar putea fi afectat în cazul în care tensiunile comerciale dintre SUA și UE escaladează, ducând la impunerea unor tarife suplimentare. O astfel de evoluție ar altera echilibrul pieței și ar putea afecta inclusiv producătorii care au pariat pe forța de muncă ieftină din Europa de Est.

În paralel, raportul subliniază că mai mulți producători francezi și-au relocat o parte din producție în Maroc, în timp ce Mexicul joacă un rol strategic în planurile globale ale multor companii auto.

Între timp, producătorii chinezi continuă să optimizeze costurile de producție prin utilizarea unor fabrici moderne, lanțuri de aprovizionare eficiente și volume mari, menținând cele mai scăzute costuri totale de conversie din industrie.

Pentru a aborda disparitățile în ceea ce privește costurile forței de muncă, raportul prezintă strategii personalizate pentru fiecare arhetip. Producătorii europeni de vehicule premium au nevoie de o restructurare semnificativă pentru a-și optimiza portofoliile de produse și a spori eficiența, vizând un cost al forței de muncă de 1.500 de dolari pe vehicul, ceea ce ar necesita îmbunătățirea productivității și reducerea complexității prin implicarea timpurie a furnizorilor.

Producătorii de vehicule electrice ar trebui să acorde prioritate extinderii operațiunilor și stabilirii unor sisteme de producție eficiente pentru a face față reducerii subvențiilor guvernamentale, prin îmbunătățirea eficienței operaționale și construirea unor rețele solide de lanțuri de aprovizionare.

Producătorii de modele mainstream trebuie să investească în tehnologie pentru a menține costurile forței de muncă competitive, integrând în același timp funcții avansate și utilizând instrumente digitale pentru a optimiza procesele de producție și a îmbunătăți productivitatea.

În cele din urmă, producătorii auto din China ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea calității vehiculelor pentru a construi valoarea mărcii pe piețele internaționale, îmbunătățirea performanței furnizorilor și stabilirea unor lanțuri de aprovizionare rezistente pentru a susține creșterea viitoare.