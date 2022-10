Cristian Boureanu și Valentina Pelinel au fost căsătoriți din 2007 până în 2014. După divorț, fotomodelul și-a refăcut viața alături de Cristi Borcea, cu care are trei copii. Însă relația lor se pare că a început când ea era încă soția lui Boureanu.

Cei doi s-au separat în 2013 și au divorțat în 2014. Fostul politician a aflat de relația Valentinei Pelinel cu Cristi Borcea abia după ce s-au despărțit. Acesta a ținut ascuns totul până au divorțat, în speranța că mariajul lor se va repara. Din nefericire, nu a fost așa.

Cum a aflat că este înșelat?

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, fostul politician a spus că femeile fug de el pentru că le este frică și fac decizii cu mintea, nu cu inima.

„Asta nu e o întrebare pentru mine. Eu mi-am dat răspunsul demult. Este frica. Frica pentru care foarte mulţi oameni aleg raţiunea în locul sentimentelor. Nu vreau să insist pentru că aş caracteriza nişte persoane care nu sunt în emisiune. Oameni iau decizii cu mintea, nu cu inima de frică. În 2007, Cristi Borcea nu a venit la nuntă. Era naş la o nuntă alături şi cred că a trimis un mare buchet de flori, dar atât. Sau poate o fi trecut, nu neg, dar era alături.

Eu nu am ştiut niciodată de relaţia Valentinei cu Cristi Borcea. Însă, uitându-mă la viaţa mea, mă iubeşte Dumnezeu. Eu m-am trezit într-o noapte lac de transpiraţie şi plângând spunând: Te culci cu Cristi Borcea. După care tot eu mi-am cerut scuze, am luat-o în braţe, i-am zis: băi, am visat probabil ceva nasol şi n-am mai ştiut de acest subiect până după ce m-am despărţit de Valentina, în 2013.

Am ţinut ascuns o perioadă crezând că poate se repară ceva din partea mea şi abia prin 2014, în februarie cred, am aflat şi am anunţat când am divorţat. Deci cel puţin faţă de Valentina n-am avut niciun sentiment de ură sau de supărare că m-ar fi înşelat până ulterior, iar ulterior eram un om liber, nu mai eram politician, nu mi-a mai păsat”, a povestit Cristian Boureanu.

Cristian Boureanu nu are noroc în dragoste

Politicianul s-a căsătorit prima dată cu Irina Boureanu. Cei doi au împreună o fată. Au divorțat însă pentru că soția l-a înșelat cu nașul de cununie. Din 2007 până în 2014 a fost căsătorit cu modelul Valentina Pelinel, dar nu au avut copii.

În 2015, Cristian Boureanu a început o relație cu Laura Dinică, o tânăra cu 24 de ani mai mică decât el. Relația lor a fost dur criticată din cauza diferenței de vârstă, dar iubirea lor părea că poate învinge orice. În 2018, fostul politician chiar o ceruse pe Laura în căsătorie, dar nu au făcut pasul cel mare. Cei doi s-au despărțit în 2021.

”După 6 ani de relație cu Laura, 6 ani și jumătate aproape, am luat decizia să ne despărțim, spre bucuria multora… A fost frumos, s-a terminat, este singura declarație pe care o dau. Să nu se obosească presa să mă sune pentru că nu mai sunt persoană publică și nu dau nici un fel de declarație”, a spus acesta.