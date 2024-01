Valentina Pelinel și soțul ei, Cristi Borcea, au plecat într-o vacanță fără copii. Vedeta a oferit detalii cu privire la modul în care cei mici au primit vestea că părinții lor vor pleca în vacanță fără ei.

Fostul model spune că au fost în Maldive de ziua soțului ei și că totul a fost romantic. Valentina Pelinel a mai spus că în vacanță s-a bucurat ed soare și de mare și că s-a întors acasă cu forțe proaspete.

Am reușit să ne relaxăm departe de casă și ne-am întors cu forțe noi pentru proiectele noastre. Din când în când, o vacanță în doi e binevenită!”, spune ea.

„În Maldive am fost doar noi doi, romantic. Am aniversat ziua lui Cristi și ne-am bucurat de mare și soare.

Aceasta a povestit că cei mici înțeleg că părinții lor mai călătoresc și singuri sau cu treabă. Ea a mai spus că, oricum, și cei mici merg în vacanțe atunci când nu sunt la școală.

Valentina Pelinel a explicat secretul menținerii sale în formă, evidențiind importanța exercițiilor fizice regulate și a unei alimentații sănătoase.

Ea a declarat că investește în propria sănătate și a familiei sale.

Vedeta spune că preferă să rateze o ieșire în oraș în favoarea unei ore de aerobic. Soțul ei dedică timp pentru activități sportive, inclusiv sală și alergare pe bandă, în ciuda programului său încărcat.

Pelinel a subliniat că face exerciții fizice zilnic în timpul săptămânii, împreună cu prietena ei, Luminița Nicolescu. De asemenea, ea practică și yoga pentru beneficiile aduse mobilității, respirației și reducerea stresului.

Ea a menționat că acum are greutatea ideală de 64 de kilograme, cu câteva kilograme mai puțin față de acum 15 ani, și a evidențiat ambiția lor în ceea ce privește activitățile sportive.

„Investim în noi și în familia noastră, așa cum e normal să fie. E respect de sine să ai grijă de sănătatea ta și de felul cum arăți. Eu ratez oricând cu plăcere o ieșire în oraș în favoarea orei de aerobic, iar Cristi oricât de mult muncește zilnic, seara e la sală. Fac sport zilnic în cursul săptămânii când sunt în București cu prietena mea, Luminița Nicolescu. Și uneori yoga.

Mă ajută la mobilitate, respirație, deconectare de la orice stress. Am avut și câteva kilograme în plus acum vreo 15 ani. Cam 5-6 mai mult decât acum. Acum am 64, e greutatea mea ideală. Cristi face sală, aleargă pe bandă, dar și forță. Suntem ambițioși”, a dezvăluit Valentina Pelinel, în urmă cu ceva timp, pentru Cancan.