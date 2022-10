Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au început relația pe când omul de afaceri era încă în închisoare. Cei doi au un băiețel și două fetițe gemene. Fostul acționar de la Dinamo are în total nouă copii făcuți cu trei soții. Cu prima soție, Mihaela Borcea, are doi băieți și o fată, iar cu cea de-a doua, Alina Vidican are un băiat și o fată.

Pentru că au tot apărut zvonuri potrivit cărora s-ar fi despărțit, Valentina Pelinel a decis să spună ce s-ar întâmpla în cazul în care ar divorța de tatăl copiilor ei.

Valentina Pelinel: Fiecare pleacă cu ce vine

Valentina Pelinel a spus că dacă ar divorța de Cristi Borcea, și-ar putea face o viață la New York, deoarece deține un apartament acolo. De asemenea, a menționat că fiecare și-ar lua înapoi bunurile cu care au venit în această căsnicie.

”Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit, dacă va fi să ne despărțim. Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg.

Momentul acela când Cristi mi-a spus: `Ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine sa te lupți`. Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie. Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el am vrut”, a spus Valentina Pelinel pentru as.ro.

Cum se menține fostul model în formă?

Valentina Pelinel a mărturisit că atât ea, cât și Cristi Borcea sunt gurmanzi, dar încearcă să aibă un stil de viață cât mai sănătos posibil.

”Amândoi suntem gurmanzi, dar amândoi suntem cumpătați și avem un stil de viață sănătos și echilibrat. Ne permitem să mâncăm ce ne place pentru că echilibrăm cu efortul constant din restul timpului. Fiecare merge la sala lui și avem programe de antrenament diferite.

Nu ajung în punctul în care să fiu nevoită să dau multe kilograme jos, pentru că balansez foarte bine alimentația și sportul. Iar când ai trei copii care te provoacă la jocuri și activități dinamice toată ziua, kilogramele se dau ușor jos.

Altfel îmi mențin în orice context rutina zilnică de sport și dietă corectă, fără să fac excese, dar și fără să îmi impun restricții drastice. Ca în orice în viață, echilibrul este cheia succesului”, a spus aceasta pentru Ciao.ro.