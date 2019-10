„Sunt sigură că stiți ce visează Veo să devină acum. Șefa opoziției,v ați prins! Năprasnica Veo, acum să vă țineți!”, a comentat pe pagina sa de socializare vedeta tv.

Peste puțin timp, Cristina Țopescu a continuat seria comentariilor acide la adresa șefului PSD.

„Auziti? La cum se prezinta Veo in ultima vreme, la cum tocmai ce ne a spus ca va ajunge in turul 2 si ca va ramane sefa PSD, daca baronii vor sa i ia gatul, cred ca e in stare sa le dea un cap in gura ( in guri, ma rog😊)😂”, a comentat pe pagina sa de Facebook cunoscuta vedetă TV.