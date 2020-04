Cristina ICH admite că a greșit și că a vorbi ”fără să se intereseze”, atunci când și-a îndemnat urmăritorii să doneze pentru platforma Chiareu.ro.

„Nu-mi pare rău că am intrat în campanie, imi pare rău că n-am știut să mă informez despre ce e vorba. Eu făceam pe Instagram un scandal mahalagistic, desprins din Caragiale, dar eu nu știam de ce mă acuză oamenii aceia”, a declarat ea, potrivit paginademedia.ro.

„N-am luat niciun ban. Eu am văzut textul de pe site-ul lor, că influencerii își iau banii din donații, după ce el a fost postat pe Facebook. I-am sunat imediat să-i întreb ce e cu acea aberație”, spune ea acum.

”Eu am alimentat reacția lor”

„Eu cu reacția mea, care a fost ca a unei mahalagioaice în târg, am alimentat reacția lor. E tardiv să o spun că am venit cu acel video și i-am provocat. Greșeala de comunicare și cu reacția mea necontrolată a dus la tot acest scandal”, a declarat Cristina ICH, conform sursei citate.

”Eu am vrut să fac bine și m-a luat gura pe dinainte și am avut lipsă de diplomație.

Eu am văzut o postare la cineva, nu vreau să-i dau numele, iar eu știind că acea doamna a scris altceva despre campanie, am luat foc când am văzut. Și n-am făcut nimic… Am făcut rahatul praf cu reacția mea.

”Eu sunt un om foarte darnic”

S-au folosit de o greșeală de comunicare în care era scris unde merg banii: o partea către Cantacuzino, o parte către apartament și o parte către marketing. De aici lumea a luat foc, eu eram un fel de Sorin Ovidiu Vîntu când a înființat Caritasul. Oamenii nu mai înțelegeau nimic.

Am început să fac un video, cu sarcasmul care mă reprezintă, și a fost un gest stupid din partea mea. Și am început să zic „Da’ care-i problema vostră că își bagă toată lumea banii în buzunar…”

Eu am dat dovadă de prostie pentru că n-am înțeles o secundă că ei vor deduce că eu îmi iau bani din donații.

Dintr-o postare de pe site-ul lor se înțelege faptul că influencerii sunt plătiți din donații.

Mie nu mi s-a spus asta nicio secundă. Eu sunt un om foarte darnic, n-aș putea în viața mea să văd cum donează un bursier sau un salariat și eu să îmi bag banii în buzunar.

”Campanie pro-bono”

Campania pentru Covid a fost pro-bono, măcar atât puteam să fac pentru situația în care suntem. Eu am alte contracte. Mi s-ar fi părut mizerabil ca eu să iau bani de la oameni în contextul acestei campanii, mai ales cei 33% care se vehiculează”, a explicat Cristina ICH.

În context, trebuie precizat că, la sfârșitul săptămânii trecute, Cristina ICH își îndeamna urmăritorii, în număr de 700.000, să doneze pentru Institutul Cantacuzino. A cerut să se strângă 100.000 de donatori pentru platforma Chiareu.ro și a și făcut un clip video pentru asta.

Ulterior, Zoso.ro a publicat, duminică, o postare în care a arătat că platforma Chiareu.ro, pe care o susține Cristina ICH, împarte banii din donații către un premiu pentru donatori, către influenceri și apoi către cauză (așa scria chiar pe site-ul chiareu).

Reacții în lanț în mediul on-line

Corina Vințan a criticat, de asemenea, modul de funcționare, iar Andra Nistor a explicat care sunt neclaritățile și problemele campaniei.

Problema de bază constă în faptul că banii din donații se împart către fondul de premiere, influenceri și cauza în sine. Că mai degrabă e o loterie, decât fundraising.

Iar reacțiile au fost în lanț pe online, multe la adresa influenceriței.

Cristina ICH a reacționat apoi agresiv, printr-o serie de postări la adresa contestatarilor, postări care au alimentat și mai tare scandalul.

”Câștigă toată lumea, câștigă și spitalul, care e problema?”, a spus ea.