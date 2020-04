Cristina Ich, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, a fost acuzată de fani că banii pe care i-a strâns până acum din donațiile oamenilor, pentru a fi direcționați spre cazurile sociale, nu i-a dat mai departe, ci i-a băgat în propriul buzunar. În contextul pandemiei, vedeta s-a implicat în mai multe campanii de strângere de fonduri cu scopul de a ajuta oamenii., ea fiind acuzată între timp de escrocherie în acest sens. Recent, Cristina Ich a dorit să lămurească acest aspect și a transmis un mesaj dur.

„Sunt plătită de fundație pentru că am încheiat un contract de imagine, nicidecum că sunt plătită din această campanie. Noi nici măcar acum șase luni nu știam că va fi această situație, pentru că nu exista nimic. Înțeleg că toată lumea acum încearcă să facă bani, să profite cât mai mulți. Frate, suntem oameni! Am un copil! Cum m-ar ajuta pe mine să iau bani de la o fată care și-a donat din bursă sau din salariu? Cam câtă minte să ai..? Cum să vă gândiți, că eu, Christina Ich, mă bucur la donațiile voastre? Nu aș mai putea da ochii cu oamenii care mă urmăresc. Mi-ar fi rușine, nu de mine, nu aș mai dormi noaptea. Mă doare că au fost oameni care țineau la mine și mi-au zis: ”Chris, nu pot să cred că faci chestia asta”. Băi și eram.. Eu nu am închis un ochi. Eu nu accept așa ceva. Cum să mă bucur la donațiilor lor?”, a transmis vedeta online într-un mesaj.

De unde a pornit totul

Christina Ich a răbufnit pe contul ei de socializare după ce a fost acuzată că ar fi fost plătită pentru a promova campania de donare pentru Institutul Cantacuzino. Imensul scandal în online care a plecat de la o campanie pe care atât ea cât și Flick și Răzvan Popescu au promovat-o. Este vorba despre o strângere de fonduri pentru Institutul Cantacuzino. Pentru că Cetin Ametcea i-a adus o serie de acuzații Christinei Ich, printre care și faptul că videoclipul de promovare ar fi unul făcut după indicații clare, influencerița a răspuns în stilul ei caracteristic.

În primă fază, marți seara, Christina Ich a postat o serie de Instastory în care își exprima nedumerirea și șocul cu privire la acest scandal care a izbucnit dintr-o dată în mediul online. Apoi a venit cu dovezi prin care a arătat că videoclipul de prezentare este realizat de ea în colaborare cu un fotograf profesionist. Christina Ich a argumentat că bloggerul Cetin Ametcea a folosit acea greșeală de comumicare de pe site în defavoaea ei pentru a-i scădea din notorietatea de pe Instagram.

„Mie nu imi spune niciodată nimeni, nimic, mă! Eu nu respect briefuri, texte, nu mă interesează. Asta ste diferența între Cristina calmă vrând să transmită un mesaj și Cristina când se enervează. De ce mă acuzați pe mine că aș face bani din donații? Pentru că voi ați face asta. Pentru că voi sunteti niște mizerii. Eu prostituată și voi niște mizerii. Acel porc (că altfel nu am cum să-l numesc), gras cu familie acasă, cu soție, cu copil, acel porc care jignește gratuit vrând să-i fac un scurt, am să-ți transmit în felul următor: să ți-l facă mă-ta! Am să te văd atunci când o să crească fiica ta cam cât o să te doară, nu știu dacă ai băiat sau fată, dar dacă e fată, o să vreau să văd atunci când crește și o mizerie ca tine o s-o facă prostituată. Vreau să văd atunci când o s-o facă cât o să te doară.”, a spus Christina Ich pe Instagram.

Christina Ich a menționat că fost sfătuită de către echipa ei că ar fi mai bine să nu apară în online zilele acestea, dar ea a vrut să demonstreze că nu are nimic de ascuns și a început să facă haz de necaz în stilul ei caracteristic. La un moment dat, Cristina și-a dedicat chiar și o piesă pentru a „sărbători” faptul că a devenit „șomeră pe Instagram”.