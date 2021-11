Acum, Cristina ocupă un scaun printre cele patru ale emisiunii ”Imperiul Leilor” și ne-a acordat, în exclusivitate, un interviu.

Capital: – Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Dar pentru acest an?

Cristina Bâtlan: – Ultimul an a fost unul special în care am supravieţuit şi i-am ajutat şi pe alţii să o facă…! Suntem fericiţi că în toată această perioadă grea, echipa noastră a rămas completă şi unită. Activităţile de CSR au fost cele mai importante: donaţii către spitale, jandarmerie, asociaţii non profit, activitate în folosul comun. Am împărtăşit din experienţa mea tinerilor antreprenori prin formate de genul Masterminds, Conferinţe şi Cursuri de specializare în afacerile de modă! Am participat ca investitor în formatul binecunoscut – Imperiul Leilor. Musette este brandul românesc de modă cel mai iubit (câştigător ani consecutivi ai celui mai important titlu – Elle Style Awards). Ne-am propus să rămânem în sufletele romanilor în continuare.

C: – Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

C.B.: – O întâmplare din care am învățat-că trebuie să încerci! Aveam cont deschis la banca Dacia Felix, şi chiar cu o zi înainte de închiderea băncii, am reuşit să ne ridicăm banii cash din cont… în acelaşi timp mulţi alţi clienţi completau ordine de plată către conturi proprii din alte bănci, fără să înţeleagă că urma falimentul… că plăţile nu vor mai fi compensate… Şansa să reuşeşti când nu încerci este zero! Dacă încerci şansa de reuşită e de 50%!

C: – Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți parte?

C.B.: – Moda înseamnă viteză, inovaţie, creativitate… acestea sunt ingredientele pe care le folosim în fiecare zi, la fiecare proiect. Musette înseamnă aproape 500 de oameni care pun pasiunea şi priceperea lor în produsele pe care le construim în fiecare zi. Musette înseamnă o imensă provocare, o viaţă interesantă , pentru că în acest domeniu, în fiecarezi poţi avea o problemă pe care nu ai avut-o , niciodată! Musette este modelul de business construit pentru oameni, nu pentru cifre şi competiţii! Ne lăudăm cu cel mai bun produs şi cel mai bun raport calitate preţ, nu ne lăudăm cu cele mai mari performanţe financiare…

C: – Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

C.B.: – Sunt o persoană nonconformistă, nu am o rutină , creativii nu pot avea un program rigid, au nevoie de libertate… Mă trezesc destul de devreme, 6-7, însă aş putea să dorm şi până la 10… se spune că atunci când dormi bine, eşti sănătos! Îmi place să îmi petrec dimineţile cu mine – să meditez, să exersez qigong sau yoga, să beau ceai, să gătesc înainte să încep activitatea la birou… Acest obicei nu l-am avut în primii ani de companie când, de când mă trezeam până când ajungeam la birou, nu treceau mai mult de 45 de minute…

C: – Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

C.B.: – Dezvoltarea companiei Musette. Participarea ca investitor la Imperiul Leilor. Parteneriatele şi ideile noi de afaceri preluate din Imperiu. Lansarea unui site nou. Lansarea unei noi game de produs – Musette Home. Colaborări cu designeri români. Asocierea cu tineri antreprenori în Imperiul Leilor.

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

C.B.: – Mi-am dat seama câtă pasiune am pentru creaţie, câtă energie pot oferi… am construit planuri de afaceri în cu totul alte domenii… am înţeles că nu m-aş da în lături să încep ceva de la zero…în zona antreprenorială, desigur!!

C: – Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

C.B.: – Medicina tradiţională chineză şi nutriţia!

C: – Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes? Nu cred că există o reţetă, cred că toate femeile sunt speciale şi unice. Doar că “de succes “ în ochii altora începe mai întâi cu încrederea în sine, apoi cu încrederea pe care ţi-o oferă ceillalți, după părerea mea. Adică , dacă tu nu ai încredere în tine, nu poţi aştepta ca alţii să creadă în tine…

C: – Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

C.B.: – Nonconformistă!

C: – Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

C.B.: – “Mai puţin e mai mult! Less îs more!”