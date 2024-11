Cu peste 30 de ani de activitate pe piața locală, Interbrands Orbico este unul dintre cei mai importanți distribuitori de bunuri de larg consum din România.

Persoana din cadrul Interbrands Orbico ce a răspuns întrebărilor a fost Laurențiu Lăcătușu, director comercial.

Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2023?

În anul 2023 am înregistrat un nou record. Am finalizat cu o cifră de afaceri de 1.2 miliarde de euro și un profit net de 10.7 milioane euro, în linie cu ceea ce ne planificasem, având astfel o creștere de 12% vs anul anterior. Creșterea înregistrată vine atât din maximizarea relației cu partenerii existenti cat si noi parteneriate si noi canale de business.

Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2024?

Pentru 2024 planul nostru este să menținem același ritm de creștere double digit că și în anii precedenți, în paralel focusându-ne pe eficientizarea proceselor și atenția la costuri.

Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

Digitalizarea reprezintă un element cheie și va rămâne în focusul nostru atunci când vorbim de investiții. În ultimul an, am adus îmbunătățiri semnificative platformei de B2B prin dezvoltarea constantă a funcționalităților. Mai mult, am lansat un concept nou, acela de B2B2C obiectivul principal al proiectului fiind de a aduce beneficii adiționale angajaților companiei nostre cât și celor partenere. În anul 2023 s-a finalizat investiția în noul ERP, SAP4HANA și un nou SFA. Continuăm planurile de sustenabilitate prin înlocuirea flotei auto cu modele hybride și extinderea proiectului de energie verde cu ajutorul panourilor solare.

Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

Dacă ne raportăm la anul 2023, cu siguranță cea mai mare provocare a venit din nivelul record al inflației care a dus la o scădere a consumului. Lucru confirmat și de studiile de piață. Mai mult, costurile operaționale au fost sub presiune. În același timp, ne-am pregătit pentru schimbările fiscale anunțate de autorități începând cu anul 2024.

Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

Eficientă creată de îmbinarea mediului digital cu cel tradițional reprezintă unul din punctele de diferențiere al companiei noastre. Un alt punct este modelul multi-layer a companiei, activând în numeroase industrii de la FMCG, Tobacco, Pharma, Beauty, Toys, Salon Professional creând astfel sinergii și oferind servicii complete tuturor partenerilor noștri.

Cum ați caracteriza mediul economic din România?

Mediul economic din România este unul instabil, pe fondul numeroaselor schimbări legislative apărute la finalul anului anterior și începutul acestui an care au avut un impact considerabil în industria FMCG și nu numai, aducând numeroase provocări în planificare pe termen scurt și mediu și stabilirea stratergiilor pe termn lung.

Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

Ne aștepta în continuarea o perioada turbulentă. Economiile europene au dificultăți în a-și atinge obiectivele și deficientele bugetare sunt în creștere. Nu în ultimul rând, fiind un an electoral în mare parte a Europei nivelul de incertitudine din mediul de afaceri este unul ridicat. Adaptabilitatea la nouă realitate de business cât și eficientizarea proceselor și a costurilor, ne vor ajută să menținem același ritm de creștere și în următorii ani.

Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

Misiunea și strategia Interbrands Orbico rămân neschimbate. Creăm valoare pentru angajații noștri, parteneri, clienți, consumatori și societate. Oferim soluții complete și pregătite pentru viitor, în industriile în care activăm.

Cum vă selectați și fidelizați angajații?

Angajații sunt esențiali pentru funcționarea unei companii. Știm că atunci când angajații se simt apreciați, motivați și implicați, aceștia sunt mai înclinați să rămână în cadrul organizației și să contribuie la atingerea obiectivelor pe termen lung.

Suntem atenți la oamenii pe care îi alegem să facă parte din echipa noastră. Ne uităm la valorile pe care aceștia le au. Ne dorim să fie cât mai apropiate de valorile și cultură companiei noastre. Ne dorim să- i găsim motivați și să-și dorească să ajungă la succes. Dacă vorbim de experiență, suntem de părere că atunci când există dorința de a învăța, experiența vine pas cu pas.

Toate acestea sunt parte a unui proces de selecție bine structurat și o definire clară a rolurilor pe care le căutăm.

Provocarea selecției oamenilor buni vine la pachet cu fidelizarea și păstratrea acestora în echipele noastre. Într-o piață a muncii dinamică și plină de oportunități, devenim tot mai creativi și personalizăm programe care să ne diferențieze și să răspundă nevoilor diverse ale angajaților. Astfel încât aceștia să aleagă să rămână cu noi pe termen lung.

Suntem atenți încă de la început să oferim o experiență frumoasă noilor colegi prin implicarea lor în procesul de onboarding, crearea diferitelor oportunități de dezvoltare prin oferirea de training-uri, cursuri și posibilități de avansare în carieră. Gândim și creăm inițiative care să ofere un semntiment de recunoaștere publică colegilor noștri. Promovăm un mediu de lucru pozitiv și incluziv. Acesta încurajează colaborarea și respectul reciproc. La toate acestea putem menționa și pachetul de beneficii care se adaptează constant nevoilor echipei noastre.

Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

La nivel local avem programul umbrelă “Be Better Together”, un maraton al faptelor bune pe care le putem face atât la nivel de companie, cât și la nivel de implicare personală a angajaților. Prin inițiativele pe care le avem contribuim atât prin susținerea a diferite asociațîi / ONG-uri, și, de asemenea, o bună parte a bugetului nostru este alocată sprijinirii cazurilor sociale ale colegilor noștri.

Campaniile precum “De Mărțișor, donează pentru viață”, “Orbico Games”, “Back to School” sau ”Târgul de iarnă cu vânzare” sunt doar câteva dintre inițiativele în care ne implicăm și prin intermediul cărora întoarcem faptele bune în societate.