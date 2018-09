Cristian Tudor Popescu: Liviu Dragnea se teme că Firea poate să devină candidatul partidului la prezidențiale

„Războiul a început demult (...). Doamna Firea procedează, din punct de vedere tactic, corect, ea ştie foarte bine că acest grup de gangsteri politici condus de Liviu Dragnea, care stăpâneşte acum PSD-ul, o va sugruma într-un timp record, dacă se mulţumeşte să se apere, dacă rămâne în defensivă şi, atunci, aplică, logic, cea mai bună apărare, adică atacul. Ea ştie că dacă se mulţumeşte acum cu jumătăţi de măsură, în foarte scurtă vreme, dl. Dragnea, care este un maestru - la asta se pricepe foarte bine - o va sugruma pe dedesubt”, spune Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, la digi24.ro „Genul acesta de individ care doreşte 'să nu iasă ca prostul din funcţie şi din viaţă' - acesta este principiul călăuzitor din toate punctele de vedere al dlui Dragnea, altceva nu-l interesează - un astfel de om va merge oricât de departe, va recurge la acţiuni scelerate, acum, în acest război”, consideră jurnalistul. „A simţit doamna Firea că i se pregăteşte şnurul negru, ştiţi, când se făcea mazilirea domnitorului în Ţările Române, pe lângă fermanul de mazilire, executorul venea şi cu un şnur negru uneori, cu care îl strângea de gât pe respectivul domnitor. A simţit şnurul negru din momentul 10 august”, spune CTP. Cristian Tudor Popescu atrage însă atenţia că, spre deosebire de Ecaterina Andronescu sau Adrian Năstase, Gabriela Firea nu are o poziţie de disident în PSD, nu are o opoziţie doctrinară faţă de Liviu Dragnea şi ai săi, nu vrea scindarea PSD, nici schimbări în ideologia partidului şi nici nu atacă guvernarea, ci pur şi simplu vorbeşte de dictatura lui Liviu Dragnea în partid, pentru că doreşte să nu fie lichidată politic de acesta. De ce a ales acest moment al atacului? Pentru că şi-a dat seama că a fost montată toată acea „operaţiune” din 10 august al cărei scop era să fie lovită grav în imagine, cumva prin prefectul Speranţa Cliseru. Liviu Dragnea se teme că Firea poate să devină candidatul partidului la prezidenţiale, în timp ce el nu are niciun fel de şanse, e prăbuşit în sondaje, a explicat Cristian Tudor Popescu. Gabriela Firea nu atacă însă calitatea guvernării, cu excepţia - notabilă, foarte puternică - a ordonanţei de amnistie şi graţiere, ceea ce îl loveşte în „plexul solar” pe Liviu Dragnea, spune CTP. În opinia jurnalistului, Gabriela Firea „va împinge acum maneta până la refuz, lucru pe care îl va face şi Liviu Dragnea”, dar liderul PSD nu poate ieşi bine din acest război, pentru că, spre deosebire de Grindeanu sau Tudose, acum are de-a face cu o persoană votată în funcţia pe care o ocupă, cu o popularitate ridicată. „Pentru Dragnea, pierderile vor fi uriaşe”, estimează Cristian Tudor Popescu. Urmăriţi-i comentariul complet în materialul video de mai sus.