Cristian Tudor Popescu a lansat critici dure la adresa lui Călin Georgescu, considerându-l un personaj controversat al politicii românești. Declarațiile acestuia, în special cele privind serviciile secrete și granițele României, au stârnit îngrijorări majore.

În același timp, gazetarul a clarificat poziția sa față de Crin Antonescu, după ce a fost interpretat greșit în spațiul public. Popescu subliniază că va susține, ca de fiecare dată, un candidat pro-european la alegerile prezidențiale.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a exprimat o opinie tranșantă despre Călin Georgescu, afirmând că acesta a depășit nivelul de declarații controversate al unor lideri politici internaționali:

Eu nu am văzut în politica românească de-a lungul a 35 de ani pe cineva care să livreze atâtea tâmpenii, atâtea minciuni, atâtea afirmații sub semnul nebuniei în anumite momente, adică a neposesiei tuturor facultăților mintale”, a declarat jurnalistul la B1 TV.

„Acest domn Georgescu eu nici nu știu cum mai poate fi luat în considerare ce spune acest domn, după ce debitează toate aceste bazaconii, aceste baliverne în serie, nu am văzut… L-a depășit pe Trump.

Printre declarațiile care au atras atenția, Popescu a punctat una care, în opinia sa, subminează poziția României pe plan internațional. Afirmația lui Călin Georgescu, conform căreia ar primi rapoarte de la serviciile secrete, ridică serioase semne de întrebare:

Totodată, Popescu a condamnat o altă afirmație a politicianului legată de o posibilă revendicare teritorială asupra Ucrainei, considerând-o un atac direct asupra stabilității europene:

„Această declarație nu mai necesită alte dovezi că face 100% jocul și interesul Rusiei lui Putin. Am spus în repetate rânduri că soluția nu este interzicerea participării lui la vot, dar o astfel de declarație poate să ducă la blocarea participării lui de către Curtea Constituțională”, a adăugat jurnalistul.

Rămâne de văzut dacă declarațiile recente ale lui Călin Georgescu vor atrage consecințe legale, în special în contextul menționat de Popescu, care sugerează o posibilă intervenție a Curții Constituționale.

Recent, Cristian Tudor Popescu a fost în centrul atenției pentru declarațiile sale despre Crin Antonescu, după ce a lăudat discursul acestuia de la Congresul PSD. Controversa a apărut din cauza unei interpretări greșite a poziției sale, motiv pentru care a venit cu clarificări.

„Eu nu am scris că este favorit, nu am scris nici măcar că îl voi vota. Am scris că domnul Crin Antonescu este votabil.

Am scris că după ce i-am văzut performanța de ieri, discursul de la Congresul PSD, după 10 ani de absență din politică, timp după care îmi puneam întrebarea dacă mai este Crin Antonescu capabil de niște acte politice puternice, coerente, convingătoare. Iată că este!”, a explicat Popescu.