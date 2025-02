Crin Antonescu neagă acuzațiile lui Victor Ponta

Candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a răspuns acuzațiilor lui Victor Ponta, care l-a numit „candidatul sistemului”. Antonescu a afirmat că nu a avut niciodată legături cu șefi ai serviciilor secrete sau cu foști ofițeri, subliniind că întreaga sa carieră politică s-a desfășurat „la vedere”, prin votul cetățenilor.

Într-o intervenție la Antena 3, Crin Antonescu a declarat că nu înțelege la ce se referă Victor Ponta atunci când vorbește despre „sistem” și a ironizat acuzațiile acestuia.

„Nu sunt candidatul sistemului. Nu știu ce se înțelege prin sistem. Dacă prin sistem se înțeleg acele forțe oculte, nedemocratice, care nu îl lasă acum pe domnul Ponta să lupte pentru români sau care îl împiedică pe domnul Georgescu să ne ridice ca națiune, atunci nu știu ce are în vedere”, a spus Antonescu.

El a subliniat că toate funcțiile politice pe care le-a ocupat au fost obținute prin vot, fie ca parlamentar, fie ca ministru sau președinte de partid.

„Eu, în 25 de ani de politică activă, am fost la vedere. Am fost ministru trei ani și îmi aduc aminte cu plăcere. Am lăsat ceva în urma mea, ceva ce funcționează și azi”, a precizat Antonescu.

În ceea ce privește acuzațiile lui Victor Ponta, care a sugerat că este parte a „sistemului”, Antonescu a fost categoric.

„Nu am avut niciun fel de relații, nici cu șefii serviciilor secrete, nici cu agenții lor, nici cu foști ofițeri recalificați. Nu am avut niciodată, sub nicio formă, vreo relație cu acest păienjeniș despre care vorbesc domnul Ghiță, doamna Udrea sau domnul Ponta. Oricine are dreptul să se facă de râs, dar este ridicol să spună asta”, a spus Crin Antonescu.

Victor Ponta: „Antonescu este candidatul sistemului”

Înainte de declarațiile lui Crin Antonescu, Victor Ponta a lansat un atac la adresa coaliției de guvernare și a candidatului desemnat, susținând că PSD și PNL nu ascultă dorințele românilor.

Acesta a adăugat că singurul candidat care vorbește despre o schimbare reală este Călin Georgescu, în timp ce ceilalți „sunt oamenii sistemului, vor să-l țină în viață”.