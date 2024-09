Cristian Pistol: Varianta ocolitoare Timișoara Sud s-a deschis circulației

Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat pe Facebook deschiderea traficului pe cei 26 de kilometri ai Variantei Ocolitoare Timișoara Sud. Începând de marți, 10 septembrie, traficul de tranzit pe direcțiile Moravița – A1 (Nădlac – Sibiu) poate evita traversarea municipiului Timișoara, oferind o alternativă mai eficientă pentru șoferi.

Construcția acestei variante ocolitoare a costat 383,84 milioane lei, fără TVA, fondurile fiind asigurate prin contribuții europene. Varianta Ocolitoare Timișoara Sud, cu o lungime de 26 km, asigură conexiunea directă spre Serbia și va facilita legătura cu centura de nord a orașului, care oferă ieșire către autostrada A1. Investiția totală s-a ridicat la 384 milioane de lei, iar centura are o bandă pe sens, cu planuri de extindere în continuare prin Centura Timișoara Vest, care va avea două benzi pe fiecare sens.

Care sunt județele cu cei mai mulți kilometri de autostradă

In prezent, topul judetelor în funcție de kilometrii de autostradă este condus detasat de Calarasi, a carui teritoriu este traversat de la vest la est de autostrada Soarelui A2. Judetul Constanta se afla pe locul doi, cu un total de 76,77 km, dintre care 55 km parte a autostrazii Soarelui si 21,77 km centura ocolitoare a municipiului, așa cum se poate observa și din imaginea de mai jos.

Pe locul trei in top a apărut Timisul, dupa deschiderea a doua noi segmente la sfarsitul anului 2013. Este vorba de 27,9 km de autostrada intre Ortisoara si Izvin, 27,620 km intre Sanovita si Traian Vuia, precum si 10,518 km ai drumului de legatura cu Lugojul, care fac parte din autostrada A6, conform datelor analizate și publicate de Opinia Timișoarei.

Daca luam in calcul si numarul de kilometri de autostrada aflati efectiv in constructie in 2014, lucrurile se schimba radical. Timisul este de departe cel mai activ din acest punct de vedere, cu 55 km noi de autostrada in lucru ce vor completa puzzle-ul A1 in zona de vest, legand Timisoara printr-o autostrada continua pana la Lugoj si Deva. Ramane de vazut in ce masura constructorii si autoritatile vor respecta termenele asumate, insa aceste santiere odata deschise au sanse mult mai mari de a da rezultate decat proiectele futuriste din birourile ministerelor.