Foarte fericite, fetele s-au și apucat de treabă. Pe 8 martie, de la ora 16:00, ele organizează un eveniment inedit la Mega Mall. Cel mai important invitat este chiar Cristian Onețiu, cofondator Life Care și BioLogistic, antreprenorul și business mentorul care explică ce anume l-a convins să investească încă din primul moment în „Fustițe cu luminițe”.

Ce spune Onețiu despre afacerea celor două tinere

„Pentru mine, Oana și Ana reprezintă modelul noii generații a antreprenorilor! Educați, pasionați și care gândesc mare, chiar daca încep mic. Investiția mea și suportul meu ca mentor arată că ele nu reprezintă doar o oportunitate de profit, ci mai ales încrederea mea în această generație. Generație care nu ne va impresiona în curând doar pe noi, cei de 35 plus, ci ne va inspira copiii care sunt în căutare de modele de vârste apropiate”, spune Onețiu.

Studentele sunt foarte încântate

La rândul lor, Ana și Oana declară că sunt foarte încântate să își vadă visul realizat. „Vă așteptăm cu mare drag pe 8 martie la centrul comercial din Pantelimon, unde eu și Oana am pregătit câteva surprize pentru toți cei care vor veni. Vom organiza un eveniment chiar în fața magazinului în care ne vom lansa brandul, unde vom împărți flyere și unde vom organiza un flash mob cu fustițele cu luminițe și cu multă muzică. În plus, ne bucurăm foarte mult că alături de noi va veni și domnul Onețiu”.

Cum au ajuns să facă o afacere împreună

Ana Pitic și Oana Corcodel au 20 de ani și s-au cunoscut la Academia de Antreprenoriat (The Entrepreneurship Academy), unde au devenit studente în urmă cu an și jumătate. Deși nu au lucrat împreună de la început, ele spun că din momentul în care s-au împrietenit, și-au dat seama că vor face o echipă bună. Așa că și-au propus să găsească o idee de afacere pe care să o dezvolte în echipă. Inspirația a venit de la fusta cu luminițe pe care Oana a purtat-o la majorat. De aici și până la apariția la „Imperiul Leilor” a fost doar un pas. Ce-i drept, unul cu foarte multe emoții. „Înainte de a merge la emisiune eram ușor speriate de întâlnirea cu adevărații experți în afaceri și nu știam cum o să îi convingem. Dar ne-am dat seama că noi avem încredere în produsul nostru, știm ce facem și cât muncim și mai știm câtă bucurie aduce acesta copiilor. Așa că am sperat că vom convinge și cu pasiunea noastră. După ce am primit răspunsuri afirmative de la domnii Onețiu și Murad, am plecat copleșite și nu ne venea să credem că ne-am dus cu atâtea emoții și am plecat atât de puternice! Și cu doi mentori extraordinari!”, spun fetele despre experiența trăită, care poate urmărită aici.

