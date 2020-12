„Un an bipolar. Asta simt că am trăit, ca să folosesc un termen clinic. Un an în care ne-am simțit destructurați, pendulând între două stări, când bine, când rău în aceeași zi, când lucrurile păreau să funcționeze, ca apoi să devină imediat disfuncționale. Aproape în fiecare zi se întâmpla câte ceva din toate. Uneori mă trezeam entuziasmat că am găsit o idee despre ce am putea să facem, în companie sau împreună cu alți antreprenori, ca apoi seara să se dărâme totul.

Ne făceam planuri, ca ele să se schimbe foarte rapid. La nivel personal am simțit un adevărat carusel de emoții. La fel și la nivel de business, cu toții ne simțeam descentrați, percepția față de situație era foarte personală, nu reușeam să ne aflăm în același punct sau pe același plan.

Și tocmai acest haos m-a și ne-a și mobilizat să găsim soluții și să ajutăm și alți antreprenori care treceau prin schimbări dramatice”, spune Cristian Onețiu, făcând un bilanț al acestui an atipic. Astfel, antreprenorul, business mentorul și cofondatorul companiei Life Care a avut în luna martie inițiativa creării primului webinar gratuit, desfășurat la nivel național.

Program gratuit, online, de informare și restructurate a mediului afacerilor

El a înființat celula de criză prin care a implementat acest program gratuit, online, de informare și restructurare a mediului afacerilor, ScaleUp TaskForce 2020 – „Transformă-ți afacerea și scoate-o din criză”, pornind de la realitatea primei luni de pandemie și cu scopul de a ajuta cât mai multe companii să treacă cu bine peste criza economică. 12.000 de antreprenori, din zone diferite de business, s-au înscris și au susținut inițiativa, inclusiv antreprenori români din afara țării.

„O mare parte dintre aceste soluții a fost implementată și încă funcționează foarte eficient și acum, după 10 luni. Toată lumea credea că o să fie o perioadă scurtă de schimbări, dar uite că nu a fost așa. De aceea ne-a ajutat, în demersul nostru, experiența mai multor antreprenori cu probleme și soluțiile găsite de ei.

Webinarul a fost ca un catalizator care a adunat la un loc aceste soluții rapide și le-a dat mai departe. Am făcut cu toții acest lucru fără niciun cost și am considerat că cel mai important aspect este acela de a ne susține și a susține mediul antreprenorial, printr-o coalizare puternică”, adaugă Cristian, precizând că acest demers a reperezentat și precursorul programului Business Mentors, lansat spre finalului anului, un program care să-i învețe pen antreprenori cum să devină la rândul lor mentori și cum să dea mai departe cunoaștere, educație și soluții într-un mod aplicat, concret și structurat.

Ajutor pentru comunitate

O altă decizie de business, de această dată legată de propriul business, în perioada pandemiei, a fost aceea de a ajuta cât mai mult comunitatea și de a crea promoții speciale, dar și de a oferi clienților recomandări pentru produsele la care exista o cerere semnificativă.

Gabriel Dumitru, CEO Life Care declara că „aceste produse s-ar fi vândut cu certitudine, erau și înainte foarte apreciate, dar noi am luat în considerare și faptul că poate veniturile multor clienți vor scădea. Și ne-am dorit să oferim, astfel încât, chiar dacă cererea a crescut, noi în loc să creștem prețurile la acele produse, aproape că le-am înjumătățit.

A fost forma noastră de contribuție pentru toți clienții noștri, cât și pentru prietenii și familia lor. Ne-am dorit să fim prezenți alături de oameni și să încurajăm, inclusiv prin recomandări personalizate”. Această decizie a adus, pe lângă o creștere a cererii deja existente, și la o creștere de 25% a comunității, la nivel de noi clienți, în șase luni, și la vânzări care au depășit cu un procent de 17% anul 2019. Cu precădere luna iunie 2020, în care s-au înregistrat vânzări cu 30% mai mari față de iunie 2019.

15 ani de Life Care

Un alt moment important al anului pentru Onețiu a venit 4 luni mai târziu când, pe 4 iulie el a sărbătorit, la distanță, împreună cu fratele și partenerul său Dănuț, cu echipa și colaboratorii lor, aniversarea a 15 ani de la înființarea Life Care.

Afacerea care a pornit cu 2 angajați și o investiție de 300.000 euro a devenit cea mai mare companie cu vânzări directe nu doar din România, ci și din sud-estul Europei, pe piața de produse bio. În prezent a ajuns la o cifră de afaceri care tinde spre 10 milioane de euro, cumulativ, în 15 ani, Life Care numărând acum 58 angajați o echipă de management autonomă de peste 5 ani, iar numărul distribuitorilor direcți, care a crescut constant de la an la an, a ajuns la 50.000 de oameni care sunt „mai mult decât angajați, sunt ambasadori de brand”, după cum precizează Onețiu.

De asemenea, businessul s-a extins gradual în mai multe țări, începând cu Ungaria și continuând cu Italia, Germania, Spania și Slovacia. „Astăzi suntem prezenți în peste 25 de țări europene, dar și pe piețele din state non UE, ca Turcia și Statele Unite ale Americii. A fost și este o călătorie intensă, însă momentele dificile, inclusiv cel recent cu care noi toți ne confruntăm, ne-au dovedit că datorită deciziilor pe care le-am luat de-a lungul timpului astăzi avem nu numai un business stabil, deja cu tradiție, dar și un business „all-weather”.

Cu produse viabile în orice anotimp și pentru orice vremuri, cu foarte multe arii dezvoltate, fie că e vorba de sănătate, produse bio, frumusețe, sport, educație, curățenie. Am reușit să creăm un business care se extinde continuu, cu o echipă extraordinară, linii de produse de calitate, digitalizare în proporție de 95%, canale de vânzare multiple. Ne-am bucurat să sărbătorim și chiar ne-am dorit să marcăm aceste succese, cu atât mai mult în acest an și în condițiile date.”

La scurt timp de la momentul aniversar, echipa Life Care a mai avut un motiv de bucurie și de sărbătoare: comanda cu numărul 2,5 milioane, la pregătirea căreia a asistat personal și Cristian, spunând că aceasta are o însemnătate specială pentru el și colegii săi. „Nu a fost doar un moment de bucurie combinată cu nostalgie, ci și un nou început: asta pentru că, odată cu această comandă, livrată tocmai în Germania, am anunțat și deschiderea unui nou birou – coincidență sau nu, în aceeași țară, mai precis la Frankfurt”.

El a luat această decizie pornind de la dezvoltarea rapidă în țările vestice (Germania, Austria, Anglia) și, recent, în Statele Unite ale Americii și Canada și își propune ca principal obiectiv dublarea în 5 ani a ceea ce a reușit să facă, alături de echipa sa, în 15 ani. „Mi-am asumat ca împreună cu echipa executivă să coordonez îndeaproape acest pas major. Așa că o bună parte din timp voi contribui din Frankfurt la acest startup curajos.

Restul timpului îl voi aloca, la fel ca până acum, programelor de educație antreprenorială care își propun să susțină antreprenorii români (din țară și diaspora) în construirea unor afaceri seriose, educate și previzibil profitabile. De aceea, sper ca inclusiv această poveste, a comenzii cu numărul 2,5 milioane, să servească drept sursă de inspirație tuturor antreprenorilor care cred în visurile lor și vor să învețe mai mult”.

Primul program de certificare de Business Mentori din România

În privința educației antreprenorilor și extinderea acestora spre următorul pas, acela de mentorat, în luna noiembrie Cristian a lansat primul program de certificare de Business Mentori din România, care vizează atât formarea individuală, cât și crearea unei comunități antreprenoriale de traineri și de suport. Creat de Cristian Onețiu și implementat de Remus Bălan, programul de educare și formare Business Mentors are ca obiective formarea unei noi generații de mentori, dintre antreprenorii care au acumulat deja experiență în afaceri, sprijinirea activă a ecosistemului antreprenorial din România, în noul context economic, și remodelarea mediului de afaceri.

Trainer certificat de International Distance Education Certification Center – USA, Onețiu menționează că decizia creării și lansării programului Business Mentors vine în special ca răspuns la necesitatea adaptării la noua normalitate. „Trăim o perioadă a alegerilor, o perioadă care cere conștientizare, prezență și acțiune.

Ne dorim foarte mult să fim parte a soluțiilor pentru alți antreprenori și credem că în acest moment, în mediul antreprenorial avariat, este nevoie de o comunitate puternică, de oameni asumați, cu informații actualizate și structurate. Am creat acest program unic, Business Mentors, pentru că avem nevoie de o nouă viziune comună, de lideri, de soluții și resurse de care să ne folosim împreună pentru a crește. De aceea îi invităm pe toți antreprenorii care au acumulat deja experiență, care au trecut prin obstacole și au gestionat și succesul, dar și eșecul, să ni se alăture și să facă pasul următor: de la antreprenor la Business Mentor”.

Planuri pentru 2021

În privința planurilor pentru 2021, în contextul unor perspective de criză financiară și economică Onețiu spune că afectarea tuturor sectoarelor de activitate, la nivel internațional, va fi un proces care va continua inclusiv în mediul antreprenorial, în anul ce vine. „Eu cred că anul 2021 va fi unul de cotitură. Se vor tria antreprenorii asumați de cei de ocazie. De cei din întâmplare antreprenori, care nu au creat până acum un fundament solid al afacerilor lor, bazat pe educare continuă și analize de business. Formele de lucru învechite se vor destructura și alte noi se construiesc în acest moment. Digitalizarea va continua într-un ritm alert. Acum este cel mai bun moment pentru antreprenori să analizeze unde au vulnerabilități în business, să înțeleagă importanța educației și a reactualizării, dar și necesitatea de a face parte dintr-o comunitate puternică. E momentul să ne asumăm ideea de echipă, de a forma oameni competenți și de a învăța de la cei care au construit pas cu pas și s-au adaptat vremurilor”, încheie Onețiu.