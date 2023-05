Anul 2022 a venit pentru Datanet Systems cu o nouă premieră tehnologică la nivel național. Proiectul a fost implementat pentru unul din principalii jucători de pe piața bancară locală și a interconectat două centre de date pe care banca le avea în București și, ulterior, alte două centre de date din afara țării, într-o rețea de mare viteză la 100Gbps.

Care a fost cel mai deosebit proiect lansat în 2022?

Unul dintre cele mai complexe și deosebite proiecte finalizate anul trecut de Datanet Systems a fost implementat pentru o bancă mare din România, care deține un sediu și infrastructură IT în afara țării. Proiectul a realizat interconectarea celor două centre de date pe care banca le are în București și ulterior a alte două centre de date din afara țării, totul într-o rețea de mare viteză la 100 Gbps, dotată cu cele mai moderne echipamente. Ca reper, gândiți-vă că 5G înseamnă o viteză maximă de 20 Gbps. Cu această arhitectură modernă, banca dispune acum de vizibilitate completă asupra rețelei și poate realiza managementul integrat, din București, ceea ce aduce eficiență și costuri de operare mult mai mici. Este primul astfel de proiect pe care Datanet l-a implementat și, cel mai probabil, reprezintă o premieră chiar și la nivel național! Datorită complexității și a tehnologiilor implicate, este fără îndoială unul dintre proiectele noastre de referință din ultimii ani.

Ce alte proiecte de succes au fost dezvoltate în cadrul Datanet Systems?

Datanet Systems este un integrator de soluții IT complexe, iar toate proiectele pe care le dezvoltăm pentru clienți sunt remarcabile, fie prin magnitudine, fie prin inovațiile tehnologice pe care le includ. Astfel, dintre proiectele finalizate anul trecut, aș aminti de automatizarea și sporirea eficienței a două call centere, aparținând unei bănci și unei entități din sectorul public. Soluția dezvoltată pe nevoile specifice ale fiecăruia s-a axat pe implementarea unor sisteme conversaționale robotizate. Cu ajutorul acestora, utilizatorii pot ajunge la informațiile dorite prin interacțiunea cu un sistem automat, care recunoaște limba română și limba ucraineană, în cazul clientului din sectorul public, fără să fie necesară interacțiunea cu un agent. Totodată, sistemele implementate asigură transcrierea conversației și salvarea acesteia, pentru eventuale verificări ulterioare legate de raportări și satisfacția clienților. Acest lucru a dus la o flexibilitate ridicată în operare și mărirea capacitații acelor centre de relații cu clienții. În același timp, a condus și la o creștere semnificativă a satisfacției clienților finali.

Ce proiecte sunt prevăzute pentru 2023?

Clienții Datanet Systems sunt în general companii mari și foarte mari din domeniile financiar bancar, utilități și telecomunicații. Anul acesta, lucrăm îndeaproape cu clienții noștri din mediul financiar și nu numai, pentru a le facilita migrarea către rețele Software Defined (SDWAN), o abordare nouă în arhitectura rețelelor de date. Soluțiile SDWAN pe care le utilizăm oferă multiple avantaje prin automatizarea și simplificarea operării rețelelor de date, dar și a reducerii costurilor de comunicații. Ne pregătim de asemenea și așteptăm cu interes proiectele de infrastructura IT din sectorul public, cum e cloud-ul guvernamental sau alte proiecte prinse în PNRR, pentru care avem competențele necesare și încercăm să dezvoltăm parteneriatele potrivite pentru participarea la licitațiile care vor urma. În același timp, operatorii telecom au ajuns la momentul în care migrarea la rețelele 5G de mare viteza necesită realizarea unor upgrade-uri ale infrastructurilor actuale, pentru a face față nevoilor de trafic mai mari ce vin de la clienți. Nu în ultimul rând, sectorul securității cibernetice a avut o creştere semnificativă în ultimii ani, ajungând să reprezinte anul trecut 30% din totalul cifrei de afaceri, astfel că vom continua să investim în promovarea și implementarea soluțiilor de la liderii tehnologici din cybersecurity.

Care sunt principalele provocări cu care v-ați confruntat pe parcursul crizei sanitare prelungite?

Pe perioada pandemiei, am resimțit din plin barierele de comunicare, prin prisma muncii mele în vânzări. Aici mă refer cu precădere la înlocuirea întâlnirilor și discuțiilor față în față cu clienții, cu apeluri telefonice și video-conferințe. Deși această interacțiune virtuală aduce un nivel mai mare de flexibilitate, comunicarea nu este totuși la același nivel.

În relațiile interne, ne-a lipsit interacțiunea dintre colegi precum și schimbul de informații care se întâmpla natural într-un mediu de birou. În perioada în care s-a lucrat exclusiv de acasă, toată comunicarea a trebuit planificată și programată nu doar cu clienții ci și între colegi, fapt care cred ca a dus la creșterea nivelului de încărcare și bineînțeles a stresului.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Cred că, deși IT-ul este domeniul care va ajuta cel mai mult în automatizarea altor sectoare economice, vom vedea foarte multe lucruri care se vor schimba și în industria noastră. În zona de securitate cibernetică, dar nu numai, lucrurile au ajuns la un grad foarte mare de complexitate, în condițiile în care sectorul e destul de segmentat. O companie care nu ignoră acest domeniu, pentru a-și proteja bunurile sau serviciile digitale, folosește în medie 5 până la 10 soluţii de securitate pe diferite zone din IT. Iar ultimul trend – work from home -, a adăugat încă un nivel de complexitate. Pe termen lung, nu este o activitate sustenabilă pentru departamentele de securitate interne, care sunt deja sunt subdimensionate, deci cel mai probabil vom asista la anumite schimbări în această direcție. Mă aștept totodată la anumite consolidări între vendorii din acest domeniu, iar cel mai probabil, cei de succes vor miza pe platforme integrate de servicii de securitate cibernetică. Pe de altă parte, consider că și migrările către cloud-urile publice vor câștiga teren pe termen mediu și lung, cu toate avantajele care derivă din această tranziție. Deși se discută de ceva timp pe subiect, această abordare nu este încă adoptată la scară largă, nu doar în România, ci mai degrabă în toată Europa de Est.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră? Cum ar trebui sa se pregătească pentru acestea?

În primul rând, l-aș felicita pentru că a făcut o alegere bună – este un domeniu interesant, foarte dinamic, cu un potențial ridicat de dezvoltare în viitor. Atenție însă, nu este și un domeniu uşor!

Această alegere aduce cu sine necesitatea unei pregătiri profesionale continue, deoarece piața are nevoie de oameni bine pregătiți. Tehnologia evoluează cu o viteza incredibilă, iar dacă nu ții pasul, este uşor să rămâi în urmă. I-aș mai spune și că e nevoie de seriozitate, dar asta este ceva universal valabil. Companiile au nevoie de oameni pe care se pot baza să-și ducă activitățile la bun sfârșit, iar seriozitatea îl va ajuta în calitate de angajat sau chiar ca antreprenor în acest domeniu. Pentru o persoană aflată la început de drum în această industrie, cred că este important să fie pasionat de tehnologie, chiar dacă alegerea pe care o face îl poate duce într-un domeniu conex, aşa cum m-a dus pe mine – în vânzări de tehnologie. Și încă un lucru important – este absolut necesar să își păstreze vie curiozitatea, tot timpul este ceva nou despre care trebuie să afli mai multe, și să fie creativ, să încerce să găsească soluţii și abordări noi la probleme.