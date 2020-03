View this post on Instagram

Dragii nostri, fiti solidari! Familia Borcea, prin eforturi personale si cu sprijinul financiar al companiilor unde actioneaza, a initiat procedura legala de donatie catre spitale in valoare de peste 100 000 EURO. Banii vor fi distribuiti catre spitale incepand de azi si pana la sfarsitul lunii viitoare. Cu toate ca activitatea companiilor noastre este blocata din cauza acestei pandemii, am ales sa venim in ajutorul celor din sistemul medical pentru ca noi toti sa fim in siguranta si protejati. Speram ca gestul nostru sa rezoneze cu toti cei care au aceasta posibilitate, pentru ca toti suntem implicati si doar impreuna prin eforturi personale concrete, putem fi solidari. Cu cat actionam mai repede, cu atat lucrurile vor fi mai usor de gestionat si putem reveni la o stare de normalitate. Toti suntem egali in fata acestei pandemii.