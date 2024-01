Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt căsătoriți de 5 ani și au împreună trei copii.

Fotomodelul a făcut mai multe dezvăluiri, într-o emisiune recentă, despre dificultățile cu care s-au confruntat de-a lungul timpului.

Așadar, fotomodelul a dezvăluit că amândoi au trecut prin multe. Din fericire, au reușit să depășească dificultățile respective și să devină mai puternici. Mai mult, Valentina Pelinel a explicat că este armonie în casa lor, iar stresul vine dinafară.

„Eu sunt o persoană puternică, dar și el este o persoană extrem de puternică și atunci ne-am dat putere unul altuia în momentul când am avut nevoie. El a trecut prin multe, eu am trecut prin multe, dar și împreună am trecut prin atâtea și ne-a făcut mai puternici și ne-a făcut să apreciem viața

La noi în casă e armonie, poate în afara casei mai există stres, normal, business-uri, normal, la nivelul acela, dar acasă e liniște și e frumos. Sufletul pereche îl simți și indiferent de obstacole tot acolo ajungi, sufletul pereche e pentru tine”, a relatat Valentina Pelinel, în emisiunea Online Story.