Examenul de bacalaureat sau BAC-ul, cum i se spune, poate fi o bulină albă sau neagră pentru imaginea fiecăruia, nu doar în fața celorlalți, dar și față de sine. O notă mare îți dă încredere în tine, o notă mică te poate face să te simți inutil pe fața pământului. Mulți tineri spun însă ca nu au nevoie de acest examen și se descurcă și fără acesta lucrând chiar în străinătate pe bani mulți.

Un exemplu este și Valentina Pelinel, care deși a învățat bine în liceu a ales să nu se prezinte la examenul de BAC. Valentina Pelinel s-a făcut remarcată în modă însă nu a mai apucat să termine liceul nici până acum, la 38 de ani. Acest aspect nu a reprezentat pentru aceasta niciodată o problemă după cum spune chiar ea.

”În şcoală nu eram bună la matematică, dar mă descurcam la română. Vreau să lămuresc şi chestia asta cu Bac-ul. Am intrat la Sava cu 9.40. Eram singura dintre elevii buni care nu şi-a permis să facă meditaţii. Am plecat din ţară pentru că muream de foame şi nu-mi pare rău că am făcut-o. Aşa am prins trenul ăsta. E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul şi mi-o asum”, a declarat Pelinel, potrivit 3dots.ro.

Te-ar putea interesa și: