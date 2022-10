Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit marți, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, despre majorarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2023. Acesta a oferit mai mult detalii după ce măsura a fost anunțată de comun acord în coaliția de guvernare acum câteva zile.

Vestea momentului privind majorarea pensiilor. Marius Budăi a anunțat exact: Vom continua creșterile de pensii

Marius Budăi a explicat, în emisiunea Punctul Culminant, de la România TV, că majorarea pensiilor cu 10% va avea loc oficial de la 1 ianuarie, fiind vorba de un obiectiv asumat atât de PNL, cât şi de PSD. Mai mult, în perioada următoare, o delegaţie a României va merge la Bruxelles, pentru a negocia o relaxare a ponderii de 9,4% din PIB pentru pensii, lucru stipulat PNRR.

„Vorbim de compensare si plata compensarii, vorbim doar de consumatorii casnici. In iarna 2021-2022 am achitat 1,3 miuliarde, din partea Ministerului Muncii nu e nici un fel de problema. Nu vreau sa creez asteptari care nici macar nu au fost inca discutate. Este mai mult o discutie pe energie, nu e specialitatea mea.

Eu spun ce este decis. Acea plafonare si compensare sa continue si in aceasta iarna, astfel incat consumatorii casnici sa fie protejati. Pe partea de industrial se ocupa Ministerul Energiei.

Exista si o discutie, pentru oxigenodependenti, ca acestia sa nu mai fie plimbati si sa le acordam certificat permanent, apoi se aplica si compensarea, mai sunt si cateva lacasuri de cult, unde se va aplica si acolo aceasta compensare”, a transmis Marius Budăi pentru România TV.

Act de trădare din partea delegației care a negociat PNRR-ul României

Marius Budăi a mai atras atenția că delegaţia care a negociat PNRR-ul României cu Comisia Europeană a comis un act de trădare, motivul fiind acela al acceptării introducerii pragului de 9,4% din PIB pentru pensii.

„Important este ca iată ca si colegii din PNL au ajuns la ce am spus noi, ca pensiile trebuie majorate. Din păcate, aceasta majorare nu aduce venituri suplimentare in buzunarele seniorilor, ci doar sa le apăram puterea de cumpărare. Acum, ce au făcut niște trădători de tara, ca au condamnat seniorii noștri, prin negocierea PNRR, nu voi comenta.

Noi nu doar ca nu putem majora, dar nu putem rezolva nici inechitățile din sistem. Pentru ca avem nevoie de impact bugetar, si ajungem la acel 9,4%. Aceasta creștere de 10% va exista din ianuarie, este asumata de ambele partide, nu este un moft. Este îmbucurător ca am stârnit unele reacții. Eu am prezentat doar ceea ce PSD propune in aceasta coaliție.

Vom încheia pachetul social Sprijin pentru Romania pe acest an. De cand am format acest guvern, a fost un război despre care nici nu știam, am impus acel pachet social, apoi preturile au luat-o razna, așa că vom continua să luăm masuri in sprijinul cetățenilor. Vedeți, noi nu vorbim de cifre, vorbim de oameni. Decât sa vorbim de intenții, mai bine vorbim cand le implementam.

Am spus foarte clar ca atâta timp cat vom fi la guvernare, niciun venit nu va scădea sau nu va fi înghețat si vom continua creșterile de pensii și să apăram persoanele din categoriile vulnerabile”, a mai transmis Marius Budăi.