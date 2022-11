Marcel Ciolacu, nemulțumit pentru că politicienii promit procente diferite pensionarilor

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 9 noiembrie 2022, că îşi asumă propriile greşeli și greșelile făcute de colegii săi, așteptând acelaşi lucru de la toţi politicienii din România. De asemenea, el a respins ferm ideea potrivit căreia social-democraţii iau de la cei bogaţi pentru a împărţi săracilor.

„Hai să lăsăm lucrurile într-o logică, nu te apuci să ieşi la televizor: dom-le, a zis Ciolacu 10% se măresc pensiile, dom-le, se măresc 15, dom-le, se măresc 16! Am intrat într-o zonă grotească. E o zonă în care se uită părinţii noştri la noi, cine îi mai are: ce fac ăştia cu noi, mă, ce-i talcicoul ăsta? Hai să terminăm cu energia, hai să închidem anul acesta ce avem de finalizat şi construim un buget pe programe, e pentru prima oară în 32 de ani când facem acest lucru”, a declarat, miercuri seară, Marcel Ciolacu în cadrul unui interviu acordat pentru B1TV.

Întrebat în acel interviu despre cota unică de impozitare, liderul social-democraților a răspuns că este nevoie de „adaptare”, precizând că în nicio ţară dezvoltată nu mai există cota unică de impozitare.

În 2023, pensionarii vor primi bani în plus

Potrivit unei propuneri legislative a PSD, milioane de pensionari ar putea beneficia de sume în valoare de 4.000 de lei în 2023. Dacă această propunere se va aplica, 95% dintre pensionarii din România ar putea beneficia de bani în plus pe lângă pensie.

Liderul PSD a amintit, recent, că la începutul acestui an doar pensionarii cu venituri sub 1.600 de lei beneficiau de un astfel de ajutor, însă numărul beneficiarilor va crește în 2023. Marcel Ciolacu a spus că toți cei care au pensia mai mică de 4.000 de lei vor beneficia de acest ajutor. Potrivit spuselor sale, există 4.603.433 de pensionari în România, iar 4.405.563 dintre ei primesc o pensie sub 4.000 de lei, însă 95% dintre ei ar urma să primească 4.000 de lei din ianuarie 2023.

Pe scurt, pensionarii care au o pensie de 1.900 de lei, vor primi de la stat un ajutor financiar de 2.200 de lei. Cei care au pensii de 2.500 de lei, vor primi în plus 1.500 de lei. Cei care au venituri de 3.800 de lei, vor primi de la stat doar 200 de lei în plus pentru că ajutorul financiar se micșorează în funcție de cât de mare este pensia dumneavoastră.