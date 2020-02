Ce spune Gina Pistol despre Filipine

„În jurul prânzului, dacă apărea soarele, era chiar călduț. Fiind însă la munte, în mai puțin de 5 minute norii se adunau și totul devenea cenușiu. Am trăit practic câte trei anotimpuri într-o singură zi. Noaptea era foarte frig. Când am plecat de acasă mi-am pus în bagaj un polar și m-am gândit tot drumul de ce l-oi fi cărat după mine când aici e atât de cald. Mi-am schimbat părerea când am ajuns la munte. Am dormit îmbrăcată cu el și învelită cu două pături pentru că nici vorbă de vreo sursă de încălzire”, povestește Gina Pistol.

Drumul Comorilor, cel mai greu drum

Drumul Comorilor se dovedește a fi și cel mai greu drum pe care concurenții au fost nevoiți să meargă în cele 3 sezoane Asia Express. Filipine pare fi o țară a extremelor când vine vorba de condiții meteo. După ce s-au luptat cu temperaturi de peste 35 de grade și umiditate de 90%, cursa a dus perechile în munți, acolo unde se află și orezăriile impresionante din Filipine. Temperaturile scăzute din timpul nopții și ploaia torențială au făcut competiția și mai dificilă.

Acest sezon le-a adus concurenților unul dintre cele mai grele drumuri din câte au fost până acum în Asia Express. Vedetele au fost nevoie să parcurgă într-o singură zi o rută de peste 9 ore plină de serpentine de 180 de grade. Chiar dacă în mod normal unii dintre ei nu au simțit niciodată ce înseamnă să ai rău de mașină, au aflat acum. Același lucru a fost valabil și pentru reporteri și cameramani. Efortul celor din urmă a fost și mai mare, ei fiind cei care stăteau tot timpul cu un ochi în obiectiv. Mașinile care circulă în această zonă nu sunt nici ele de generație nouă, așa că tot parcursul a fost o întreagă aventură.

Florin Ristei, unul dintre participanții la emisiune

„Noi am mers o bucatã de drum la orizontală. Domnul căra niște saci de orez și pentru că mai avea ceva loc până în tavan, ne-am băgat și noi. A fost ca la cușetă. Mai puțin când au început serpentinele…”, povestește Florin Ristei.

