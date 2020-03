Coronavirusul bagă zâzania între românii din Italia. Apeluri la responsabilitate

Italia a consemnat duminică un nou bilanț negru în privința consecințelor epidemiei de coronavirus, cu 368 de decese și aproape 3.000 de noi îmbolnăviri. În total, numărul victimelor a depășit 1.800, iar numărul persoanelor infectate se apropie de 25.000.

În acest context, reacțiile românilor din Peninsulă sunt împărțite. Deși există și voci ale rațiunii, care fac apeluri către românii din Italia să rămână, la rândul lor, în case, pentru a nu contribui la răspândirea epidemiei și mai ales pentru a nu agrava situația din România, există și numeroase reacții de nemulțumire și de frustrare, ale celor care cred că România nu face suficient pentru ei.

Lipsă de conectare la realități

Cei din urmă par a nu fi conștienți că nu doar România și Italia, ci întreaga lume se confruntă cu o criză fără precedent, cu pandemia de coronavirus în fața căreia multe țări și-au arătat deja limitele.

”Am și eu ceva de spus Românilor de acasă ! Terminați va rog frumos sa ne insultați și sa ne bacjocoriti ?! “ sa stam dracu aici în Italia “ eu cred ca toți Români din Italia au înțeles cât este de gravă și disperata situația aici și au rămas in Italia , închiși in casa , fără sa muncească ??!! Asta este situatia reală din Italia … în loc sa ne susține-ți ca sunt Români disperați ca au rămas fără locuri de munca și nu au unde sa se ducă ne insultați …nu uitați că sângele in venele noastre este Românesc …și ne este foarte greu ca nu sunt-em alături de cei dragi în momentele astea grele !!! Haideți sa terminam cu insultele și sa ne unim toți Românii de pretutindeni !!! Va mulțumesc”, scrie o româncă din Italia pe unul din grupurile dedicate pe Facebook, declarându-se enervată de reacția celor din România.

Asemenea ei, există valuri de mesaje ale românilor nemulțumiți care consideră că prin banii trimiși în țară din Italia au susținut economia României, iar statul român nu îi primește acum înapoi acasă sau îi primește, așa cum consideră ei, în condiții de carantină deplorabile.

Îndemnuri la responsabilitate

Există însă și pe grupurile cu români din Italia de pe rețelele sociale și destule mesaje care îndeamnă la responsabilitate.

”Când românii se urăsc ca niște câini Italienii cântă imnul pe balcoane și aplauda personalul medical”, se arată într-o postare.

”Oameni buni, fiti corecți și rămâneți acolo unde sunteti,stim ca sunteti speriați, e normal,dar va rugam nu veniti in tara deoarece daca faceti asta, murim pe capete !!!! Sistemul medical in Romania este varza! In aeroport nu vi se ia temperatura si nu sunteti consultați!!!! Ganditi-va la apropiații voștri! De ce sa ii infectati si pe ei ?! Sănătate !!!”, se scrie într-un apel făcut către românii din Italia.

”Doar iresponsabilii au fugit”

”In Italia au rămas doar oamenii responsabili cei iresponsabili si lasi au fugit lăsînd în urmă lor datori si in tara infectind pe cei dragi sau mințind ca vin de aici aceștia dar nu toti nu ne fac cinste noua Românilor am decis să rămînem aici si sa suportăm alaturi tara care ne-a dat un viitor mai bun pentru cei dragi noua România este si va rămîne tara noastra in care ne vom întoarce ori de cite ori vrem suntem ROMANI nu suntem exilați”, sună un alt mesaj.

”Oameni buni, daca nu este o urgenta pentru a ajunge in Romania, stati pe loc! ” Datorita” inconstientei ”fratilor” nostri romani avem deja destule cazuri si, dupa cum ni se s-a spus, sa ne asteptam si la sute de cazuri pe zi peste o saptamana, doua. Cand ajungeti in Romania trebuie sa stati in carantina obligatoriu 14 zile, in locurile oferite de statul roman.

Conditiile nu sunt bune deloc si sunt mai multi oameni intr-o camera…puteti nimeri cu cineva infectat si tot o tineti pe boala, cine stie prin ce carantina. Aveti familii, cunostinte, TOATE tarile spun ”stati pe loc! Stati in casa!!!”, voi ce cautati de nebuni la plimbari prin Europa????

Ambasada a ajutat cativa romani sa vina in Romania cu un avion MaPN dar era vorba de urgente, de oameni care locuiesc si muncesc in Romania si au ramas blocati in Italia (tratamente medicale, turisti si alte cazuri speciale) . Ganditi!!!! Daca e caz de urgenta ca si cazurile de ieri, apelati la Ambasada Romaniei. Daca nu….stati linistiti in casa si asteptati sa treaca valul asta ca doar nu dureaza pana la vara”, avertizează un alt român din Italia.

”De ce faceți scandal la graniță?”

În context, jurnalistul Anca Andrei, redactorul-șef al Capital, a reacționat pe Facebook cu privire la nemulțumirea românilor din Italia legată de modul cum sunt primiți în România.

”Sunt una dintre persoanele care a studiat, muncit și locuit în afara țării: Italia, Franta și Belgia. Așadar n-am fost doar turistă de ocazie. Am întâlnit sute, probabil mii de români care-și blamează țara și care nu contenesc să spună tuturor străinilor cât de nasolă este România. Văd și acum la televizor oameni cu aceleași texte jenante. N-am auzit niciodată așa ceva de la francezi, italieni sau britanici. Țara lor este cea mai bună!

Întrebarea mea este, de ce vă mai întoarceți, oameni buni, înapoi? Ce căutați acasă? Și de ce faceți atâta scandal la graniță? Este cumva altfel în alte părți? Nu stați la cozi la fel? Mai lăsați ipocrizia asta tipic românească și nu mai mințiți cu nerușinare. Eu n-am fost spălătoare de WC-uri în afara țării și vă pot confirma că și acolo sunt probleme cu carul. Inclusiv în sistemul sanitar. Italia este exemplul viu că lucrurile nu funcționează optim pe nicăieri. Probabil dacă n-ați revărsa toți atâta energie negativă aici, lucrurile ar merge mult mai bine. Lipsa de educație și de neuroni își spun într-adevăr cuvântul”, a scris jurnalista.

