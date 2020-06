Oraşul New York a început oficial luni ieşirea din izolare, la fix 100 de zile de la confirmarea primului caz de contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, aflat la originea pandemiei de COVID-19 declarate de OMS, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„A venit ziua ca New Yorkul să înceapă redeschiderea şi sunt bucuros că în sfârşit acea zi este aici”, a declarat guvernatorul Andrew Cuomo într-o conferinţă de presă.

De departe cel mai grav afectat din SUA, cu un bilanţ oficial de 22.000 de morţi de COVID-19, New Yorkul a anunţat luni că rata testelor pozitive de coronavirus a scăzut sub un nou prag de 3%, mult sub pragul de redeschidere de 15%, potrivit primarului Bill de Blasio.

Ieşirea din lockdownul declarat la New York la 22 martie va fi una progresivă, limitată în primă fază la sectorul construcţiilor şi producţiei. Peste 15 zile ar putea interveni o a doua fază, când newyorkezii vor putea merge la terase sau la coafor, însă nu şi la restaurante sau spectacole în spaţiu închis, ceea ce nu se ştie deocamdată când va fi permis.

Evident, condiţia este ca rata infectărilor să nu înceapă din nou să crească, iar manifestaţiile împotriva inechităţii rasiale din ultimele zece zile să nu relanseze epidemia.