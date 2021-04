New York a intrat într-o spirală a morții. Distrugerea finală pare tot mai inevitabilă

Declinul constant și distrugerea definitivă a New York-ului pare tot mai aproape. Așa reiese dintr-un editorial New York Post, preluat de Fox News, după propunerea legislativă a statului New York care prevede majorarea taxelor până la 15,73%. Și consecințele măsurii asupra new-yorkezilor, sufocați tot mai mult de taxe, dar și de exploxia fenomenului criminalității.