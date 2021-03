Oslo este cel mai scump oraș din lume în privința cumpărării unei sticle de apă de 500 de mililitri.

Capitala Norvegiei, Oslo, este oraşul unde o sticlă de apă costă cel mai mult, fiind de aproape trei ori peste preţul mediu înregistrat în cele 120 de oraşe analizate de Holidu, o aplicaţie care permite rezervarea cazării pentru vacanţă, transmite Bloomberg.

Urmează apoi, în ordine, Tel Aviv, New York, Stockholm şi Helsinki drept cele mai scumpe locuri de unde poţi să cumperi o sticlă de apă de 500 de mililitri, arată studiul publicat joi.

Indexul preţului apei calculat de Holidu analizează şi compară costul apei de la robinet şi al apei îmbuteliate în 30 de oraşe din SUA şi 120 de oraşe din întreaga lume, selectate în funcţie de popularitatea lor în topul destinaţiilor de vacanţă.

Capitala Norvegiei ocupă prima poziţie şi când vine vorba de apa de la robinet, iar Los Angeles, Phoenix, San Francisco şi San Diego se numără printre primele 20 cele mai costisitoare locuri din lume în ceea ce priveşte apa de la robinet.

Potrivit Holidu, în Oslo apa de la robinet este cu 212% mai scumpă decât media din cele 120 de oraşe incluse în acest studiu iar apa îmbuteliată este cu 19% mai scumpă decât media.

Schimbările climatice afectează calitatea și cantitatea apei de consum

„Aceste rezultate sunt o adevărată revelaţie atunci când ne gândim cât suntem dispuşi să plătim pentru ceva ce luăm de bun, ca o necesitate de bază”, a declarat directorul general de la Holidu, Johannes Siebers.

Schimbările climatice afectează calitatea şi cantitatea de apă necesară pentru consumul de bază, în condiţiile în care 2,2 miliarde persoane nu au acces la apă potabilă sigură, susţinea ONU într-un raport publicat anul trecut.

Clasamentul elaborat de Holidu examinează atât apa de la robinet cât şi apa îmbuteliată, analizând calitatea şi costul diferitelor surse de apă din oraşe, inclusiv preţul unei sticle de apă mărcile Evian, Perrier şi al mărcii locale vândută de Coca-Cola Co.

Consumul de apă îmbuteliată a explodat

„Consumul de apă îmbuteliată a explodat în ultimul deceniu şi nu dă semne de încetinire. Se estimează că piaţa globală pentru apa îmbuteliată va ajunge la 307,6 miliarde de dolari în 2025”, estimează Siebers.

Atena, Montreal şi Roma se situează pe locuri fruntaşe atunci când vine vorba de calitatea apei, însă preţurile pentru apa de la robinet sub sub media oraşelor incluse în studiu. În Atena, de exemplu, calitatea apei are un scor de 94,2 puncte dintr-un total de 100 de puncte însă costul apei de la robinet este cu 34,5% sub preţul mediu.

Când vine vorba de calitatea apei, oraşul Innsbruck, Austria, ocupă prima poziţie, urmat de Helsinki, Viena şi Oslo. Calitatea apei este cea mai slabă în Lagos, Nigeria, Karachi, Pakistan, şi Dakar, Senegal.