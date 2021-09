Stare de urgenţă în SUA, în statele New York şi New Jersey!

Guvernatorii celor două state au declarat, miercuri seară, stare de urgenţă ca urmare a ploilor în cantităţi record aduse de furtuna tropicală Ida. Aceste ploi au condus la inundaţii şi condiţii periculoase pe drumuri şi au provocat decesul a cel puţin 9 persoane, scrie presa locală, potrivit agenţiei Reuters.

“Declar starea de urgenţă pentru a-i ajuta pe newyorkezii afectaţi de furtuna din această seară”, a anunţat pe Twitter guvernatorul statului New York, Kathy Hochul. Bill de Blasio, primarul oraşului New York, a descris şi el inundaţiile şi vremea severă drept un “eveniment meteorologic istoric”.

Avertizare de viituri pentru oraşul New York, pentru prima oară în istorie

Pentru prima oară în istorie, Serviciul Naţional de Meteorologie a emis o avertizare de viituri valabilă pentru New York City.

Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa în inundaţiile din oraşul Passaic din New Jersey, a declarat pentru CNN primarul Hector Lora. Edilul a precizat că trupul neînsufleţit al unui bărbat în vârstă de circa 70 de ani a fost recuperat din mijlocul apelor. Victima se afla la volanul unei maşini care a fost luată de ape, potrivit CNN.

NBC New York a relatat de asemenea că o persoană a murit în New Jersey, iar alte şapte şi-au pierdut viaţa la New York City, inclusiv un băiat în vârstă de 2 ani. Media locale au relatat că victimele au rămas blocate în subsoluri când oraşul a fost inundat în timpul furtunii.

Deplasarea tuturor vehiculele, care nu aparţin serviciilor de urgenţă, a fost interzisă

Circulaţia pe aproape toate liniile de metrou din New York a fost suspendată miercuri seară, după ce rămăşiţele uraganului Ida au provocat ploi torenţiale şi au sporit riscul de alunecări de teren şi tornade, a relatat anterior CNN.

Deplasarea tuturor vehiculele, care nu aparţin serviciilor pentru intervenţii de urgenţă, a fost interzisă pe străzile din New York City până joi la ora locală 5:00 din cauza condiţiilor meteorologice.

Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, i-a îndemnat pe locuitori să rămână acasă. “Vă rog să staţi departe de străzi în această seară şi să lăsaţi serviciile noastre pentru intervenţii de urgenţă să îşi facă treaba. Dacă vă gândiţi să ieşiţi afară, nu o faceţi. Nu vă apropiaţi de metrou. Nu vă apropiaţi de drumuri. Nu conduceţi pe aceste inundaţii. Rămâneţi înăuntru”, a scris edilul pe Twitter.

Tornadă şi zeci de mii de situaţii de întrerupere a energiei electrice în New Jersey

Cel puţin cinci avertizări de viituri au fost emise miercuri seară de Serviciul Naţional de Meteorologie din SUA, fiind vizată regiunea cuprinsă între zona de vest din Philadelphia şi în nordul New Jersey.

Guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, care a declarat stare de urgenţă ca răspuns la ciclonul Ida, a scris pe Twitter că în total 81.740 de situaţii de întrerupere a energiei electrice au fost raportate miercuri seară în regiunea sa.

O tornadă a făcut ravagii în comitatul Gloucester din New Jersey, distrugând mai multe case, potrivit canalului WPVI afiliat CNN.

Toate serviciile feroviare New Jersey Transit, cu excepţia liniei Atlantic City Rail au fost suspendate din cauza vremii extreme, a indicat serviciul pe pagina sa de internet.

Daunele provocate de furtuna Ida i-au surprins pe oficiali miercuri, la trei zile după ce puternicul uragan a lovit sudul statului Louisiana, unde comunităţi întregi au fost devastate de vântul puternic şi de inundaţii.

Tornadele generate de această furtună au făcut ravagii şi în alte zone din New Jersey şi Pennsylvania, conform imaginilor publicate pe reţelele sociale.

Aeroportul Newark Liberty din New Jersey a anunţat pe Twitter că se confruntă cu “inundaţii severe” şi a precizat că a reluat în mod “limitat” operaţiunile aproape de miezul nopţii, după ce toate zborurile fuseseră suspendate miercuri seara.