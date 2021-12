În ciuda proprietăților pe care portocalele le au, ele sunt interzise mai multor categorii de persoane. Dr. Denisa Zaharia, medic de familie a vorbit despre acest aspect. Potrivit acesteia, persoanele care suferă de reumatism trebuie să consume cantități mici de portocale, sau să le evite complet, în contextul în care natura acidă a sucului poate să accentueze simptomele artritei.

Totodată, medicul a adăugat că nici coaja portocalei nu este atât de sigură. Dr. Denisa Zaharia susține că aceasta poate fi tratată chimic pentru conservare îndelungată ori pentru colorare. Acest lucru poate fi observat în funcție de textură.

Mai exact, coaja de portocală tratată chimic este una lipicioasă. Totodată, în cazul în care folosiți un șervețel, aceatsta va lăsa rme roşiatice-portocalii, iar în cazul substanţelor de conservare, e posibil ca acestea să fie gălbui-cenuşii. În acest context, medicul recomandă consumatorilor ca mai bine să se abțină în a folosi coaja de portocală.

Adevărul despre cojile de portocală

De menționat este faptul că proprietățile pe care portocalele le au sunt destul de multe. Doar o simplă ceană de suc de portocoale, proaspăt stors, oferă aproximativ 72 mg de calciu. Totodată, în afară de vitamina C şi calciu, portocalele sunt de asemenea o bună sursă de potasiu, vitamina A şi beta-caroten.

Portocalele ocupă locul trei în topul sucurilor naturale de fructe şi legume care conțin cea mai mare cantitate de vitamina C. Locul 1 este ocupat de sucul de cătină, care, pentru 100 de g de produs conține 266 de mg de vitamina C.

Pe locul doi este situat sucul de lămâie, în cazul căruia, la 100 g de produs avem 53mg de vitamina C. Sucul de portocale are la rândul lui 50,95 mg de vitamina C, la 100 de g de produs.