Avertisment dur despre pandemia de coronavirus! Se adună nori grei deasupra Europei. Medic cunoscut: Ne este frică să nu sărbătorim prematur

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, managerul spitalului de Pneumoftiziologie din Iaşi, Radu Crişan Dabija, spune că ultimul pacient bolnav de coronavirus a fost externat din spital. Cu toate acestea, medicul spune că ceea ce se întâmplă în Europa cu privire la virus îi face pe medici să nu se poată bucura prea mult.

“A doua oară anul acesta răsuflăm (ironic, nu?) uşuraţi fiindcă am externat (din nou) ultimul bolnav de Covid-19. Plecând pe picioarele sale, am privit din nou, ca într-un morbid deja-vu, cum ne îmbătăm cu gândul că poate “e gata”, “se termină”, am scăpat. Dar se adună nori grei deasupra Europei şi ne este frică să nu sărbătorim prematur“, scrie acesta pe rețeaua de socializare.

Medicul nu mai vrea să audă sunetul compresoarelor din stația de oxigen

De asemenea, medicul Radu Crişan Dabija a mai notat că ar da orice doar să nu mai audă sunetul compresoarelor din stația de oxigen sau sunetul produs de salvările care duc de urgență la spital pacienții bolnavi de COVID.

“Ce n-aş da să nu mai aud motoarele compresoarelor din staţia de oxigen gemând de extenuare, salvările urlând toată noaptea până şi în liniştea dealurilor mele din Comunitatea Bârnova – Iaşi, plânsetele fiilor şi fiicelor de bolnavi răpuşi de mizeria asta de virus şi disperarea bolnavilor după mai mult oxigen. Ce n-aş da să nu mai aud “Faceţi ceva, vă rog!” Dar, mergem inainte. Cu bune, cu rele, mergem fix înainte, noi, cei de la Spitalul Clinic De Pneumoftiziologie Iaşi (…) Hai, poate am scăpat de virus“, mai scrie medicul Radu Crişan Dabija.

Bilanț coronavirus România, 14 decembrie

Până astăzi, 14 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.794.589 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.655 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.719.084 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 946 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 13 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 57.847 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 13.12.2021 (10:00) – 14.12.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 106 decese, dintre care 17 anterioare intervalului de referință, (55 bărbați și 51 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava,Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.

Unul dintre decesele înregistrate a fost raportat de DSP Mehedinți și este al unui pacient infectat în Germania, unul raportat de DSP Constanța și este al unui pacient infectat în Federația Rusă și unul este al unui pacient raportat de DSP Bihor și este al unui pacient infectat în Ungaria.

Dintre cele 106 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 1 la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 ani, 15 la categoria de vârstă 50-59 ani, 28 la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 la categoria de vârstă 70-79 ani și 29 la categoria de vârstă peste 80 ani.