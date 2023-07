Psihologul Radu Leca a fost invitat la Interviurile EvZ Cu Iosefina Pascal, acolo unde a abordat mai multe subiecte foarte importante pentru societate.

Printre aceste subiecte s-a numărat și pandemia de coronavirus, cea care a a venit cu mai multe probleme, inclusiv în ceea ce privește psihicul oamenilor.

”Pandemia a propulsat din direcții și unghiuri diferite informația negativă către creierele noastre. Și de la oameni la care niciodată nu ne-am fi așteptat să primim sentimentul profund de frică, l-am primit.

Atât de mare a fost impactul, încât o mare parte dintre noi ne-am cam defectat. Reacțiile tuturor guvernelor la nivel mondial stau sub semnul întrebării. Când am avut ocazia să spun la un celebru post de televiziune că reacția Guvernului de-atunci a fost una discutabilă, microfonul meu a fost închis și mi-am dat seama că deranjez”, spune acesta.

Copiii, afectați de pandemia de coronavirus

Radu Leca mai spune că cei mici au fost afectați de pandemie, unii chiar traumatizați. El a dat un exemplu în acest sens, vorbit despre momentul în care a fost internat în spital iar fiul său i-a trimis un mesaj în care îi spunea că îl iubește.

”Copii – mii – au rămas fără părinți. Alți copii sunt traumatizați, se gândesc că atunci când un membru al familiei se spitalizează, nu se mai întoarce. Când eu m-am îmbolnăvit și am fost internat, fiul meu mi-a dat SMS și a spus că mă iubește și așteaptă să mă întorc acasă. Înainte, a avut ocazia să audă o parte din știri, care spuneau: dacă ajungi la spital, mori.

Pandemia ne-a schimbat profund modul de a vedea viața, modul de a vedea viața de familie, viața de cuplu – de aceea trebuie să vedem și numărul mare de divorțuri. Noi credeam că ne merge bine căsnicia stând câteva minute pe zi împreună. Și atunci divorțurile au apărut în număr uriaș la noi în țară”, spune acesta.

Pandemia a adus schimbări vizibile

Radu Leca continuă și spune că schimbările aduse de pandemie vor deveni vizibile în generațiile care urmează.

”Schimbările vor fi vizibile în anii care urmează, în generațiile care urmează. Au apărut manifestări paranoide, precum celebrul smartwatch cu GPS. Dar și infracțiunile cu conținut violent au crescut. Așa că GPS-ul pentru a-ți urmări copilul a avut succes.

După drogurile sintetice, a apărut pe piața neagră băutura care-ți arde corneea. A apărut noțiunea de tricuplu, un cuplu format din trei persoane. Asta prinde extraordinar. Au mai apărut postpandemic și o vizibilizare a tot ce înseamnă magie sau vrăjitorii. De la tarot până la ghicit, farmece, toate astea prind extraordinar. Aceste elemente au apărut din neputință și neînțelegere. Și credulii plătesc sume colosale”, a mai spus acesta.

Sursa pandemiei nu a fost încă comunicată oficial

El a mai spus că momentan nu a fost comunicată sursa pandemiei, deși au fost oferite câteva informații cu tentă oficială.

”Sursa pandemiei nu a fost încă comunicată oficial. S-au dat câteva comunicate cu tentă oficială, de la americani, elvețieni, francezi, austrieci… Cele mai importante au fost ale americanilor, asta s-a dorit, ei controlează informația la nivel global, mai puțin pe teritoriul Rusiei, cel puțin pentru încă trei ani de zile. Se vor comunica întâi pe surse cauzele adevărate.

Au fost tot felul de reacții, în funcție de orientarea politică: liberală, social-democrată, extremistă. Reacțiile farma, dar cele mici, lăsate pe lângă. Reacțiile jurnaliștilor, care au avut voie să spună anumite lucruri și nu au avut voie să spună altele”, spune el.

Reacțiile la vaccin au fost diferite

”Informația a fost în așa fel culeasă încât noi nu am mai putut spune „Vaccinul este bun 100%. Sau nu”. Eu am trecut prin toate cele trei tipuri: primele două doze plus booster. Eu nu am simțit schimbări, dar în jurul meu am văzut o mulțime de reacții rele.

Ceva ce nu s-a spus: dacă persoana vaccinată face/făcea parte din categoria persoanelor cu anxietate și depresie, somatizările care apăreau postvaccin erau foarte intense.

Respectiv, anxiosul oricând ar fi putut susține: mi-a amorțit mâna, stomacul meu este praf, durerile de cap sunt crâncene, mi-a amorțit fața, mi-a amorțit limba, nu mai pot dormi, mi-este rău, nu am rău. Depresivul ar fi spus așa: cu siguranță am acum ocazia să mor.

În funcție de diagnostic, interpretarea unui act impus diferă. Omul obișnuit ar fi spus: mi s-a umflat mâna, cel mult și ganglionii, maximum. Toți ceilalți au somatizat în plus”, spune Radu Leca.

Când se va afla ce conține vaccinul anti-COVID?

Nu în ultimul rând, el a mai spus că ”Poate în 30 de ani vom afla în mod real care este intervenția în corpul nostru a proteinei Spike. Și cred că se va desființa tot ceea ce înseamnă intervenția guvernelor de când a fost instituită pandemia. Dar ținând seama că sumele de bani au fost foarte mari, că au fost scoase de la naftalină structuri ce nu apăruseră în ultimii 18 ani la TV, că am aflat că există tot felul de specialiști uitați e un lucru ce ține mai mult de interpretarea și adăugarea de valoare a tuturor celor care sunt specialiști și trăiesc în uitare.

Eu atunci am înțeles că dacă aș mai avea șansa să fac o facultate, m-aș duce într-o zonă de medicină, pentru că îți permite să salvezi oameni. Psihologia îți permite să-I ajuți, să-I echilibrezi. Pandemia ne-a învățat să ne redorim, ca în vremea comunismului, ca fiii și fiicele noastre să devină medici. Să vedem câți rămân în țară”.