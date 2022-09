Și-a dedicat viața medicinei după ce a câștigat 3 ani la rând Locul I pe țară la Olimpiada de Chimie în liceu. A lăsat chimia pentru medicină datorită unei cărți care i-a schimbat viața, „Inima fiului meu”, volum care relatează povestea reală a unei mame românce și a copilului său născut cu o malformație cardiacă. Mai multe informații găsiți în interviul pe care dna. Claudia Gherman l-a acordat Revistei Capital cu ocazia apariției pe piață a „Top 100 Femei de Succes”, ediția 2022.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

CLAUDIA GHERMAN: Anul 2021 a fost un an cu totul ieșit din comun, plin de provocări, care m-a angajat în mod deosebit, m-a acaparat cu toată puterea și energia de care dispuneam, astfel încât aproape că nici nu mi-am dat seama când a trecut.

Cu ce s-a confruntat Spitalul Județean din Cluj în pandemie?

Ca și Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, una dintre cele mai mari unităţi sanitare cu paturi din România şi cel mai important spital clinic de înaltă performanță, cu profil general și de urgenţă, din Transilvania, și proiectele pe care le-am coordonat și implementat au trebuit să fie de mare anvergură. Chiar dacă timpul a fost scurt și întreaga perioadă a anului trecut a fost umbrită de această cumplită pandemie, activitatea medicală a spitalului a trebuit să își deruleze activitatea neîntrerupt, să se moduleze și adapteze în permanență după cerințele epidemiologice.

Cu același personal medico-sanitar, ușor epuizat, dar niciodată obosit, a trebuit să acordăm asistență medicală, de cea mai înaltă calitate, tuturor categoriilor de pacienți, indiferent dacă erau infectați sau nu cu virusul SARS-CoV-2. Personalul s-a comportat remarcabil și a muncit neîntrerupt, zi și noapte, motiv pentru care nu pot decât să le mulțumesc și pe această cale. Îngrijirile acestor pacienți însă, cu o patologie complet nouă, nemaiîntâlnită până acum, a necesitat mult mai multe resurse umane, materiale și de infrastructură, decât până acum. Aici a trebuit să fim prompți și să acționăm.

Astfel, acolo unde a fost necesar, am întărit resursa umană, angajând personal: medici din specialitățile unde era deficit: medicină de urgență, anestezie-terapie intensivă, radiologie, medicină de laborator, dar și pneumologie, specialitate care până acum nici nu o aveam în spital. Alături de medici am mai avut nevoie, desigur, în echipele noastre, de asistente, infirmiere, personal tehnic, etc., în total peste 125 de persoane. Am ajuns astfel la 3550 de angajați care deservesc 1542 de paturi.

Provocările economice din spatele pandemiei

Achizițiile de materiale sanitare, echipamente de protecție, medicamente, în special antivirale, dar nu numai, au trebuit efectuate în regim de urgență, în cantități sporite, în condiții de legalitate și conformitate mereu respectate și nu a fost deloc ușor, într-o piață economică profund bulversată.

Achizițiile de aparatură medicală au fost o prioritate și necesitate, în același timp. Am avut nevoie de un număr sporit de ventilatoare, aparate de anestezie, de hemodiafiltrare, de oxigenare extracorporală, aparate roentgen fixe și mobile, stații de sterilizare, sunt doar câteva exemple.

Dacă ar fi să le sumarizăm, achizițiile în aparatură au fost în valoare de 19.264.612 lei, pentru aceasta accesând aproape toate direcțiile de finanțare.

Investițiile care fac diferența

O investiție extrem de importantă a însemnat și modernizarea a 3 blocuri operatorii, urmărind crearea de condiții adecvate de lucru personalului medical dar și creșterea siguranței pacientului care ni se adresează. Iar ca o concluzie la final de prim an de activitate, am preluat spitalul cu un excedent de 772.576 lei și am încheiat anul financiar cu un excedent în cont de 23.123.651 lei.

Pentru acest an, ce proiecte am? Indiferent ce proiecte am avut sau voi avea, acestea vor avea în centrul lor pacientul, cu accent pe sporirea gradului de siguranță și satisfacţie a acestuia, creşterea accesibilităţii la servicii, îmbunătățirea calităţii actului medical, îmbunătăţirea comunicării şi corelarea cererii şi nevoilor de servicii medicale ale populaţiei cu oferta de servicii a spitalului. Sau sintetizând: prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu care conferă siguranță atât pacienților, cât și personalului nostru.

În acest context, poate cel mai important proiect îl constituie începerea lucrărilor Centrului de patologie neuro-vasculară, un proiect de mare anvergură, la care avem deja autorizația de construcție și pe care îl dorim în cel mai scurt timp finalizat. Proiectul vine în ajutorul pacienților cu patologie cerebro-vasculară, pacienți care deocamdată nu pot fi rezolvați decât parțial, prin tromboliză, deși există la ora actuală și alte metode mai moderne și mai eficace.

Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

CLAUDIA GHERMAN: Cred că cea mai mare provocare a fost să îmi aleg drumul profesional în viață. Eram atât de aproape de medicină, tatăl cât și bunicul meu fiind medici, iar eu, în timpul acesta, eram ”îndrăgostită” de chimie. Câștigasem de trei ori succesiv Locul I pe țară la Olimpiada de Chimie și Medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Chimie și totuși încă nu eram decisă. Oscilam între chimie și medicină. Și atunci o carte mi-a schimbat viața! După ce avusese loc primul transplant de cord, a apărut la noi cartea ”Inima fiului meu”, povestea reală a dramei trăită de o mamă româncă și copilului său născut cu o malformație cardiacă, până ajung să i se efectueze un transplant de cord de către același profesor Christiaan Barnard, la Cape Town, iar lectura ei mă marcase profund. Am mai răsfoit apoi ce cărți de medicină am mai prins, culminând cu Tratatul profesorului Pop D Popa (care îl am și astăzi pe etajeră!) ”Inima-Patologie și tratament chirurgical” și decizia a fost luată! Îmi doream medicină, ca să pot face chirurgie!

O altă provocare au fost însăși cei șase ani de facultate. Au fost ani în care munceam neîntrerupt. Începusem să lucrez voluntar la Clinica Chirurgie II, unde am făcut parte dintre ”copiii clinicii”, așa cum ne denumea, și ne trata, distinsul profesor Aurel Kaufmann. Deși lucram ore nenumărate în sala de operații, sub microscop, pe animale de experiență, am reușit să termin facultatea cu media generală 10 (zece), ceea ce mi-a permis să fiu repartizată medic stagiar la Cluj. Un alt pas spre chirurgie!

Pasul cu adevărat important a fost momentul în care am devenit membru al uneia dintre cele mai valoroase și renumite instituții academice – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Din 1991, de când am fost admisă prin concurs ca și Preparator la Clinica Chirurgie II, clinica mea ”mamă”, și până în prezent, în calitate de Profesor universitar, am activat neîntrerupt, am parcurs toți pașii necesari devenirii a ceea ce sunt astăzi și pot să spun cu mâna pe suflet că sunt mândră că sunt UMF-istă!

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

CLAUDIA GHERMAN: Ținând cont de faptul că reprezint o importantă instituție publică, cred că am putea înlocui termenul de succes cu cel de reușită. Dacă spitalul nostru a reușit să se impună, dacă a reușit să se mențină, înseamnă că a cultivat valoare și a prestat calitate. Sunt convinsă că datorită specialiștilor desăvârșiți, profesioniștilor care salvează vieți, echipei lărgite care muncind pun în centrul acțiunilor lor pacientul, spitalul nostru este un brand la categoria lui. Numai cu o echipă performantă poți aspira la succes!

CAPITAL: Cum arată programul dvs. zilnic?

CLAUDIA GHERMAN: Ca și marea majoritate, mă trezesc dimineața în zori pentru a îmi începe ziua de lucru. Dar nu știu niciodată când se va încheia! Și acest lucru cred că face diferența! Muncesc în medie 10 ore pe zi, ceea ce înseamnă că sunt zile mai scurte, cu 8 ore, dar și zile cu 12 ore. Și nu de acum, ci de când am început școala și făceam și sport de performanță (mai exact scrimă – floretă), adică de pe la 10 ani, și terminam fiecare an școlar cu Premiul I. Au urmat apoi anii de chirurgie, în paralel cu activitatea didactică cu studenții, iar când mai eram și de gardă, ajungeam și la 36 de ore consecutive. Iar acum, având mult mai multe responsabilități (pe cap și pe umeri), pe lângă cele de medic și cadru didactic, vă las pe dvs să faceți socoteala.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă? (atât profesionale cât și personale)

CLAUDIA GHERMAN: Pe plan profesional cred că m-am simțit deplin realizată în momentul în care, după zeci de ani de muncă, ca și o recunoaștere a muncii și a efortului depus, am devenit Profesor al UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Este pentru mine o mândrie și care chiar dacă pe mine, ca și OM, nu m-a schimbat cu nimic, pentru mine, pentru sufletul meu, a însemnat foarte mult.

Dar nici una din realizările mele în plan profesional nu ar avea nici o valoare, dacă nu aș avea alături 2 copii minunati, ajunși acum la vârsta maturității, ei, la rândul lor, în plină dezvoltare profesională. Ei sunt cea mai mare realizare a mea!

CAPITAL: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

CLAUDIA GHERMAN: Da, cu siguranță, ca orice om echilibrat și iubitor de viață, am și eu hobby-urile mele. În măsura în care timpul îmi permite, și tot încerc să mă organizez să îmi permită, încerc să fac cât mai multă mișcare. Dar nu prea mai reușesc suficientă! Poate într-o zi …

În rest, îmi plac călătoriile, muzica, teatrul, filmul, dar doar ca spectator! Apreciez un spectacol de calitate, la fel ca și o carte. Sunt hrana sufletului nostru, transmisă de oameni cu har, cu talent, împletit cu multă muncă și sacrificii.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

CLAUDIA GHERMAN: Sincer, eu nu mi-am dorit niciodată să fiu o femeie de succes, însă mi-am dorit întotdeauna să fiu prima, ceea ce probabil într-un final duce la succes. O rețetă universală, în sensul farmacologic al cuvântului, nu cred că există. Diferă mult în funcție de domeniu, de aria geografică la care ne referim, de particularitățile fiecăreia dintre noi. Dar de ce sunt sigură că trebuie să facă o femeie pentru a fi de succes, este să creadă în puterile și calitățile ei și să nu se dea bătută niciodată, atunci când este convinsă că ceea ce și-a propus este realizabil.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

CLAUDIA GHERMAN: Cred că îmi ajunge o singură propoziție: muncitoare, ambițioasă (câteodată și prea tare!), perseverentă și probabil și cu un potențial intelectual care să facă posibile realizările propuse.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

CLAUDIA GHERMAN: Așa cum Paul Coelho spunea în cartea sa: ”Secretul vieții este să cazi de 7 ori și să te ridici de 8!”, așa și eu mi-am permis să îl parafrazez, adaptându-l puțin: ” Secretul succesului este să cazi de 7 ori și să te ridici de 8!” Pentru că a opta oară ar putea fi descoperirea ta!