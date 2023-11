Căpșunile sunt adorate pentru gustul dulce și textura suculentă, dar beneficiile lor pentru sănătate sunt multiple. Acest fruct conține antioxidanți precum vitamina C și alți nutrienți vitali, cum ar fi acidul folic și fibrele.

Conform studiilor, căpșunile pot ajuta la susținerea sistemului imunitar, a nivelului de zahăr din sânge și la vindecarea rănilor, protejându-ne de boli precum diabet, colesterol ridicat și cancer.

Iată care sunt cele mai importante beneficii ale consumului de căpșuni și de ce nu ar trebui să lipsească din alimentație, conform Verywellhealth.

De ce căpșunile contribuie la o sănătate mai bună

Căpșunile (Fragaria x ananassa) sunt o sursă bună de vitamina C, potasiu, folat și magneziu. Bogate în antioxidanți, căpșunile conțin fibre și sunt sărace în calorii și grăsimi.

Cercetătorii au identificat câteva domenii-cheie în care căpșunile vă pot ajuta să vă îmbunătățiți sănătatea.

Menținerea nivelului de zahăr din sânge

Din cauza indicelui glicemic mai scăzut, căpșunile nu provoacă o creștere a nivelului de zahăr din sânge, așa cum ar putea face alte fructe, ceea ce le face o opțiune excelentă pentru persoanele cu diabet.

Suport antiinflamator

Compușii din căpșuni care au proprietăți antioxidante, combinate cu vitamina C, pot ajuta la reducerea durerii și inflamației cauzate de afecțiuni precum osteoartrita și promovează vindecarea unor afecțiuni ale pielii.

Sănătatea inimii

S-a demonstrat că un consum de cel puțin trei porții de căpșuni, săptămânal poate reduce semnificativ riscul de atac de cord. Antocianinele (antioxidanții), flavonoidele și potasiul din fructe pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

Sănătatea sistemului imunitar

Cantitatea generoasă de vitamina C din căpșuni poate ajuta la întărirea celulelor sistemului imunitar care protejează împotriva virușilor și bacteriilor.

Căpșunile pot servi ca sursă solidă de acid folic sau vitamina B9, care este crucială pentru menținerea ADN-ului organismului și deosebit de importantă pentru o sarcină sănătoasă.

Protejează împotriva cancerului

Antioxidanții din căpșuni ar putea contribui la scăderea riscului de cancer. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări asupra modului în care acești compuși pot reduce inflamația și răspândirea celulelor canceroase.

Beneficii pentru nivelul colesterolului

Unele studii au arătat că, în general, consumul zilnic de căpșuni poate ajuta la scăderea colesterolului total cu până la 10% și a colesterolului cu lipoproteine ​​cu densitate joasă (LDL) (deseori denumit colesterol „rău”) cu 13%.1213

Sănătate cognitivă

Cercetările sugerează că un consum zilnic de căpșuni poate ajuta la susținerea sănătății creierului, îmbunătățind viteza și funcția de procesare cognitivă.

Informații nutriționale pentru căpșuni

O cană de căpșuni aduce organismului:

49 calorii;

0,5 grame (g) grăsime;

1 g proteine;

12 g carbohidrați.

În plus, cu aproximativ 90 de miligrame (mg) de vitamina C pe cană, căpșunile pot ajuta adulții să-și obțină doza totală de vitamina C. O ceașcă plină cu cele 40 de micrograme de acid folic din fructe asigură, de asemenea, aproximativ 10% din doza zilnică recomandată.

Câte căpșuni ar trebui să mănânci într-o zi

Nevoile alimentare ale fiecăruia diferă în funcție de vârstă, istoric medical, stare generală de sănătate și multe altele. Pentru majoritatea adulților sănătoși, o cană de căpșuni asigură 100% din necesarul zilnic de vitamina C.

Există multe moduri de a utiliza această cantitate de căpșuni în rutina zilnică. De exemplu: