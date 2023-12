Banca Naţională a României (BNR) a anunţat pentru finalul anului o inflaţie de 7,5%. În schimb, cifra pentru luna noiembrie pe care o va anunţa INS ar putea fi mai mică, respectiv 7%.

Anunțul a fost făcut de consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, la Gala BankingNews.

În cadrul evenimentului Mugur Isărescu a primit premiu pentru aportul considerabil pe care l-a avut în ceea ce priveşte stabilizarea dobânzilor şi asigurarea siguranţei băncilor din România.

„Îi plac caricaturile (n.red. guvernatorului BNR), îi plac foarte mult. Are o colecţie de caricaturi despre domnia sa. Bineînţeles că îi va găsi un loc şi acesteia. Mulţumesc pentru premiu în numele dânsului. Îi pare rău că nu a putut să fie aici. Şi aş mai adăuga ceva. Chiar merită un premiu în acest an în care după 3 ani de luptă cu inflaţia am ajuns să intrăm în grafic. A anunţat Banca Naţională că sfârşitul anului acestuia va veni cu 7,5%. Săptămâna viitoare vine şi cifra de la INS. Sper că noiembrie va veni cu 7%”, a declarat Adrian Vasilescu.