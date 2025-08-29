Confederația Patronală Concordia susține propunerea de a elimina Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), o taxă care a creat probleme firmelor și nu a adus banii așteptați la stat, descurajând totodată investițiile.

„Confederația Patronală Concordia apreciază deschiderea la dialog între autorități și mediul de afaceri și subliniază importanța analizei impactului măsurilor fiscale avute în vedere, pentru a evita distorsiuni majore în economie și presiuni suplimentare asupra companiilor. De asemenea, ne așteptăm ca reformele să continue și să fie accelerate, accentul fiind pus pe măsuri ample de reducere a cheltuielilor bugetare, care să conducă la echilibrarea deficitului și la o mai mare eficiență în cheltuirea banului public”, informează Confederația Patronală Concordia.

Confederația Patronală apreciază că pachetul 2 de măsuri abordează probleme importante, cum ar fi impozitarea coletelor din afara Uniunii Europene și corecta taxare a serviciilor de cazare, pentru a asigura o concurență corectă. Aceste măsuri protejează companiile românești care respectă regulile și contribuie la o piață echitabilă. De asemenea, salută introducerea unor măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale prin modernizarea și eficientizarea ANAF. Se consideră că soluția corectă nu este să se impună taxe suplimentare celor care plătesc deja corect.

Totodată, se consideră că modificarea regimului special pentru contribuabilii care au cheltuieli cu entități afiliate ar fi putut fi evitată dacă ANAF ar fi fost mai eficient și ar fi aplicat normele deja existente, aliniate la standardele europene și OCDE. Un ANAF modern și digitalizat ar putea identifica și sancționa abuzurile prin controale corecte. Această reformă este solicitată de mult timp și se va continua să fie cerută.

Rămân, însă, de clarificat aspecte tehnice, cum ar fi deductibilitatea cheltuielilor cu proprietatea intelectuală, pentru a aplica măsura corect și a evita efecte negative asupra industriilor producătoare.

Confederația apreciază dialogul și deschiderea autorităților și consideră că doar prin colaborare se poate menține echilibrul între stabilizarea situației fiscal-bugetare și păstrarea competitivității economiei, care deja se confruntă cu presiuni majore.

Se așteaptă ca reformele să continue și să se accelereze, iar pachetul 3 să se concentreze pe reducerea evaziunii fiscale, întărirea capacității ANAF și pe măsuri de sprijin și relansare economică, esențiale pentru stimularea unei economii care funcționează acum cu „frâna de mână trasă”.