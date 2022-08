Condimentele pe care nimeni nu ar trebui să le mai mănânce. Sunt un pericol pentru sănătate

Pe lista alimentelor care ar trebui excluse dacă intrăm la regim se află și câteva condimente comune, în care s-ar putea strecura calorii suplimentare, potrivit Shefinds.

Iată care sunt condimentele pe care ar trebui să le scoatem din alimentație dacă vrem să slăbim.

Ketchup-ul are cantități mari de zahăr

Primul condiment de pe listă este ketchup-ul, care are cantități mari de zahăr. Deși unii producătorii au început să ofere soiuri de ketchup fără adaos de zahăr, oamenii continuă să apeleze la ketchup-ul tradițional. Dar majoritatea mărcilor de ketchup conține 4 grame de zahăr adăugat într-o singură lingură de sos. Prea mult zahăr va crește cantitatea de calorii consumate și, în același timp, va spor riscul apariției unor boli cronice, subliniază dieteticianul Trista Best.

Maioneza este bogată în grăsimi

Maionezele făcute cu uleiuri sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, pot fi considerate sănătoase, dar ar trebui să consumate cu moderație, sugerează ea. Conținutul de grăsimi saturate și emulgatorii din maioneză pot dăuna multor organe, în special ficatului.

Dressing-urile pentru fripturi conțin grăsimi

„O porție de dressing pentru fripturi, din comerț, aduce cu ea 150 de calorii și 15 grame de grăsime”, spune Best. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să alegeți sosuri fără grăsimi și fără diverse arome, dacă vreți să slăbiți.

Sosurile pentru grătar au mult zahăr

Acrișor, acidulat și ușor afumat, sosul pentru grătar nu va părea nesănătos, deoarece are un conținut scăzut de calorii, dar Best observă că acest condiment vine la pachet cu o tonă de zahăr. „O porție de sos pentru grătar conține aproximativ 70 de calorii și zero grăsimi”, dar are aproximativ 16 grame de zahăr pe porție.

Muștarul cu miere, o bombă de calorii

Muștarul cu miere poate adăuga sute de calorii la o masă. O porție de muștar cu miere poate avea între 100 și 180 de calorii, dar și 10-15 g de grăsime. Căutați în magazine muștar cu miere cu conținut scăzut de grăsimi sau fără grăsimi, dacă încercați să slăbiți.

Sosul de soia, plin de sare

Este un condiment pe care va trebui să-l consumați întotdeauna cu moderație, din cauza cantității mari de sare. Potrivit Departamentului Agriculturii din SUA, o lingură de sos de soia conține aproximativ 879 mg de sare, în timp ce o lingură de sos de soia tamari conține 1.005 mg de sare.