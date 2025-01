Companiile din România se pregătesc pentru un an 2025 marcat de provocări, dar și de un optimism moderat, conform studiului Deloitte CFO Survey România 2025. Cercetarea, desfășurată la finalul anului 2024 pe un eșantion de aproximativ 130 de directori financiari (CFO), evidențiază accentul pus pe gestionarea riscurilor și a costurilor.

Deși 58% dintre directorii financiari se așteaptă la o creștere a veniturilor în acest an, procentul este în scădere față de anii anteriori (73% în 2021). Această tendință reflectă un nivel de prudență sporită în rândul companiilor românești, similar cu percepțiile omologilor din Europa Centrală.

Studiul subliniază, de asemenea, o scădere a apetitului pentru investiții în active fixe (CAPEX). Ponderea celor care estimează o creștere a acestor cheltuieli a scăzut la 34%, față de 46% în ediția precedentă. În același timp, procentul celor care prevăd o reducere a investițiilor a crescut semnificativ, de la 19% la 33%.

În privința ocupării forței de muncă, doar 26% dintre respondenți anticipează o creștere a numărului de angajați, față de 37% în anul anterior. În schimb, 28% estimează reduceri de personal, o creștere semnificativă față de 18% în studiul precedent.

Nivelul de prudență al companiilor este reflectat și de apetitul redus pentru asumarea riscurilor, 87% dintre CFO fiind de părere că 2025 nu este un an favorabil pentru strategii riscante. Printre principalele preocupări ale companiilor se numără cererea scăzută atât pe plan intern (44% dintre respondenți estimează o reducere), cât și pe plan extern (33%). Alte riscuri semnificative includ intensificarea reglementărilor (44%), deficitul de forță de muncă (39%) și incertitudinile geopolitice (35%), conflictul din Ucraina fiind menționat de 47% dintre participanți.

Inflația rămâne o provocare majoră, chiar dacă prognoza pentru 2025 indică un nivel de 5,4%, în scădere față de 11,2% din urmă cu doi ani. Această estimare este mai pesimistă decât cea a Băncii Naționale a României și a Institutului Național de Statistică. În zona euro, se așteaptă o inflație de 3,1% în următoarele 12 luni.

În acest context, controlul costurilor devine prioritatea principală pentru companiile din România, conform a 37% dintre respondenți. Alte direcții de acțiune includ creșterea organică (24%), extinderea pe piețele existente (8%) și lansarea de noi produse și servicii (8%).

Potrivit lui Zeno Căprariu, Partener Audit la Deloitte România și coordonator al CFO Program, mediul de afaceri rămâne preocupat de posibilele creșteri fiscale și de majorarea costurilor de finanțare, determinate de incertitudinile economice și politice. Aceste aspecte explică abordarea prudentă a companiilor în ceea ce privește investițiile, subliniind nevoia de stabilitate și predictibilitate legislativă.

„În perioada în care am efectuat studiul, mediul de business aștepta anunțarea măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar, așadar am întrebat directorii financiari din România care sunt estimările lor cu privire la sistemul fiscal. Cum era de așteptat, cei mai mulți au prevăzut creșteri. De asemenea, ei întrevăd o posibilă creștere a costului finanțării, din cauza nivelului de incertitudine economică și politică. Aceste aspecte explică parțial abordarea lor prudentă față de investiții și ne reamintesc că mediul de afaceri are nevoie în primul rând de stabilitate politică și de predictibilitate legislativă”, a declarat Zeno Căprariu, Partener Audit, Deloitte România, coordonatorul CFO Program în România.