Companii din Europa Centrală își doresc să ajute la reconstrucția infrastructurii din Ucraina

Potrivit agenției de presă Reuters, majoritatea proiectelor sunt concentrate pe infrastruc­tura vitală deteriorată sau distrusă complet de război, directorii companiilor din Europa Centrală şi oficialii guvernamentali din Ucraina anticipând investiții majore după ce se va termina războiul.

„Când războiul se va încheia, piaţa construcţiilor din Ucraina va fi una foarte mare, poate cea mai mare din Europa”, susține ferm Leszek Golabiecki, CEO adjunct al firmei poloneze de construcţii Unibep.

„Exact ţările cărora nu le este tea­mă să meargă în Ucraina acum vor porni de pe poziţii fruntaşe când va începe reconstrucţia”, a declarat Tomas Kopecny, trimis al Guvernului din Cehia pentru reconstrucţia Ucrainei.

Guvernul din Cehia s-a angajat deja să chel­tuiască, anual, 21,12 milioane de euro până în 2025 pentru a susţine firmele care să ajute la reconstrucția Ucrainei şi pentru a ajuta firmele să intre în contact cu oficialii ucraineni prin intermediul unor misiuni comerciale regionale.

Polonia urmărește să stabilizeze relațiile de afaceri cu Ucraina

În cazul Poloniei, banca locală Pekao estimează că reconstrucţia Ucrainei ar putea da un impuls de până la 42,15 miliarde de euro sau circa 3,8% din PIB-ul economiei locale.

Potrivit wgospodarce.pl, aproximativ 2.000 de companii poloneze s-au înscris în proiectele de reconstrucție a Ucrainei, ce vizează următoarele industrii: construcţii, energie, agroalimentare, farmaceutică, IT.

În ciuda acestui fapt, potrivit vice­preşedintelui Institutului de Între­prinderi din Varşovia, Adam Eberhardt, proiectele mari de infrastructură din Ucraina nu reprezintă o oportunitate pentru afacerile poloneze.

„La reconstrucţia Ucrainei, cel mai important lucru este stabilirea relaţiilor între afacerile poloneze şi companiile şi autorităţile ucrainene. Nu avem suficient capital sau companii mari. Cel mult, putem fi subcontractanţi”, a explicat Adam Eberhardt în cadrul unui interviu acordat pentru wnp.pl.

Comisia Europeană plătește o nouă asistență macrofinanciară de 1,5 miliarde de euro pentru Ucraina

Cu puțin timp în urmă, Comisia Europeană a efectuat o plată suplimentară de 1,5 miliarde de euro către Ucraina pentru a putea continua să își îndeplinească obligațiile de plată a salariilor și pensiilor, menținând în același timp servicii publice esențiale, precum spitale, școli și locuințe pentru persoanele strămutate.

În plus, va ajuta Ucraina să mențină stabilitatea macroeconomică și să reconstruiască infrastructura vitală care a fost distrusă de acțiunile agresive ale Rusiei. Aceasta include infrastructura energetică, sistemele de apă, rețelele de transport, drumurile și podurile.

„De la începutul acestui an, am plătit 7,5 miliarde de euro sub formă de asistență macrofinanciară. Această finanțare contribuie în mod semnificativ la acoperirea nevoilor financiare imediate ale Ucrainei. Și vor veni și mai multe”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.