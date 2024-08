Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, Dumitru Alaiba, a oferit mai multe informații. El a spus că informațiile lansat de fosta jurnalistă de televiziune, Natalia Morari, sunt false.

Informațiile transmise de Morari se referă la compania Sumitomo, un „investitor important al nostru”, după cum scrie Alaiba. Potrivit ministrului, Sumitomo este o companie din sectorul automotive.

El a vizitat-o „nu de o singură dată” și a vorbit cu reprezentanții companiei după lansarea informațiilor false.

„Prima minciună că Sumitomo ar pleca din țară. Este cea mai adevărată minciună, inventată pe loc gol. Am discutat chiar acum cu conducerea companiei. Nu există nici un motiv oricât de distant ca acest subiect să aibă vreo substanță. (…)

A doua minciună lansată fără nici o probă, este faptul că această companie ar fi primit o amendă de 268 milioane lei. Ca și mai sus, zero dovezi. Zero surse citate. Zero referințe. (…) Nu a fost eliberată nici o amendă”, a scris ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, pe Facebook.