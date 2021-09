Compania Națională de Investiții Rutiere are un nou director! Anunțul a fost făcut de Cătălin Drulă

Cătălin Drulă a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care informează că Marin Griguţă va fi noul director general al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere (CNIR).

Cătălin Drulă a mai scris pe rețeaua de socializare că Marin Griguță este un expert în domeniul său și că are o experiență de peste treizeci de ani în managementul lucrărilor de infrastructură feroviară, rutieră și aeroportuară.

„A lucrat pentru companii mari de profil din Germania şi Qatar, iar acum revine în România, fiind unul dintre primii specialişti care au spus ‘da’ acestei provocări, pe care am numit-o ‘o nouă aventură frumoasă’. Am cerut public profesioniştilor din domeniu să ni se alăture. Am primit sute de CV-uri, am derulat zeci de interviuri pentru a selecta experţi, manageri de proiect, ingineri şi proiectanţi, care să se asigure că marile proiecte de infrastructură ale ţării se desfăşoară în bune condiţii şi la timp”, adaugă ministrul.