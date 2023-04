Organizată în Croația, în cadrul acesteia, s-au întâlnit experți, oameni de știință și entități responsabile de planificarea, proiectarea, construcția și întreținerea drumurilor din toată Europa, la conferință participând peste 400 de persoane din 14 țări. Reporterii noștri au stat de vorbă cu Radu Nicolescu, pentru a afla cât mai multe detalii despre participarea în cadrul conferinței internaționale.

„Participarea la o asemenea conferință a fost o oportunitate remarcabilă de a cunoaște experți din domeniul în care activăm. Cu siguranță experiența a fost valoroasă, deoarece ne-am conectat cu profesioniști din toată Europa, de la care am primit informații extrem de folositoare, putând astfel să ne extindem cunoștințele aferente activității pe care o desfășurăm.

Pe parcursul întâlnirilor am avut ocazia să participăm la discuții cu o serie de specialiști din sfera de management al traficului și să ascultăm prezentările acestora, ceea ce ne-a permis să ne facem o imagine clară a celor mai recente tendințe în planificarea, proiectarea, construcția și întreținerea drumurilor, precum și a modalităților de gestionare corectă a traficului, inclusiv a celui pe două roți, semaforizarea inteligentă și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră. Au existat discuții despre optimizarea circulației cu ajutorul sistemelor IT și s-au arătat rezultate ale cercetărilor făcute în domeniul gestionării traficului rutier și pietonal. Au fost, de asemenea, discutate studii de caz despre modalitatea în care anumite orașe au abordat problematicile de management al traficului din zonele urbane aglomerate, de la care am primit informații folositoare pe care le vom adapta nevoilor noastre și le vom pune în aplicare. În cadrul conferinței s-au prezentat și produse moderne pentru construcția și reconstrucția drumurilor, inclusiv pentru zonele urbane aglomerate.

Ceea ce mi-a atras atenția și mai mult a fost faptul că cei prezenți acolo s-au concentrat pe felul în care inteligența artificială ne poate sprijini în reducerea ambuteiajelor, dar și pentru îmbunătățirea transportului public. S-au prezentat soft-uri de monitorizare a drumurilor pentru a constata degradarea acestora în timp și a interveni cât mai prompt, s-a discutat despre noile tehnologii de avertizare a participanților la trafic cu privire la accidente, blocaje, probleme pe drumurile internaționale, sisteme GPS de ultimă generație și modalități de gestionare a traficului în ansamblurile rezidențiale suprapopulate. Bineînțeles că nu au fost omise nici discuțiile despre trecerile de pietoni și semnalizarea cât mai vizibilă a acestora.

Mai mult decât atât, pe parcursul întâlnirilor, am vorbit și despre modalitățile de încurajarea a transportului alternativ și despre planurile de mobilitate urbană durabilă și de protecție a mediului, activitatea spre care și noi, CMMTB S.A, ne-am îndreptat privirea de o bună perioadă de timp. De asemenea, un alt subiect abordat a fost legat de mijloacele de îmbunătățire a infrastructurii și a gestionării eficiente a acesteia în orașele inteligente.

Ca o concluzie, pot spune că am fost plăcut impresionat de varietatea și informațiile oferite în prezentările din cadrul CESTE 2023. Consider că participarea Companiei Municipale Managementul Traficului S.A la această conferință a fost benefică prin prisma explorării de noi idei și concepte, cunoscându-se faptul că astfel de întâlniri internaționale aduc împreună experți și profesioniști, oferind o perspectivă europeană asupra subiectelor abordate. Informațiile cu care ne-am întors de la CESTE ne vor ajuta să îndeplinim cât mai eficace misiunea companiei, care urmărește, în primul rând, creșterea siguranței participanților la trafic, fluidizarea traficului prin soluții smart de semaforizare, scurtarea timpilor petrecuți în trafic prin monitorizarea traficului și luarea de măsuri pentru eliminarea congestiilor, intervenția rapidă în cazul defecțiunilor, dar și utilizarea de tehnologii moderne cât mai puțin poluante”, ne-a declarat Radu Nicolescu, directorul general CMMTB S.A.