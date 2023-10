Războiul declanșat de Hamas împotriva Israelului a dus la suspendarea ajutoarelor pe care Comisia Europeană le acorda Palestinei. Oliver Várhelyi, comisar al Uniunii Europene (UE), a anunțat că toate plățile sunt suspendate, potrivit The Guardian.

Așadar, Comisia Europeană a anunțat luni că pune în revizuire tot ajutorul pentru dezvoltare acordat palestinienilor.

Oliver Várhelyi, comisarul UE pentru vecinătate și extindere, a declarat că 691 de milioane de euro care ar fi fost destinați ajutorului au fost blocați.

