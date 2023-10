Război în Israel. Ierusalim și Tel Aviv au fost lovite cu rachete militare, luni, 9 octombrie 2023, relatează postul de televiziune CNN. Cel puţin trei explozii au fost auzite în Ierusalim. Are loc un schimb de focuri între Hamas şi forţele israeliene într-o comunitate din sudul Israelului.

Guvernul de la Ierusalim a avertizat deja că „un aparat de zboer ostil” a intrat pe teritoriul israelian în apropiere de Fâşia Gaza. Armata Israelului a anunţat, luni, că a lovit peste 500 de ţinte în timpul nopţii în Fâşia Gaza pentru a încerca să reia controlul în faţa Hamas. Prin intermediul rețelelor sociale, Hamas a informat că va lansa atacuri în aceste zone, ca răspuns la ofensiva demarată de armata israeliană.

Ministrul Apărării din Israel, Yoav Gallant, a ordonat „asediul complet” al Fâșiei Gaza, în timp ce Israelul luptă împotriva Hamas.

Din păcate, în acest conflict şi-a pierdut viaţa şi un cetăţean român. Este vorba despre un militar în armata israeliană. Bărbatul avea dublă cetăţenie, română și israeliană.

Deeply saddened by the loss of a dual 🇮🇱-🇷🇴 citizen serving in the @IDF. Our heartfelt condolences go out to the family of the victim. We stand in solidarity with Israel during this difficult times. 🇷🇴 firmly condemns the ongoing attacks on the 🇮🇱 population. @IsraelMFA

— MFA Romania (@MAERomania) October 9, 2023