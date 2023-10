Război în Israel. Potrivit The Wall Street Journal, oficialii iranieni din domeniul securității au fost implicați în planificarea atacului Hamas asupra Israelului.

Ei ar fi aprobat asaltul militar în cadrul unei întâlniri care a avut loc, săptămâna trecută, la Beirut (Liban). Presa americană a obținut aceste informații de la oameni din cadrul organizațiilor militare Hamas și Hezbollah.

Conform sursei citate anterior, ofițerii din cadrul Corpului Gărzii Revoluționare Islamice din Iran au colaborat cu Hamas din august 2023 pentru a planifica atacul militar.

Totuși, secretarul de stat din SUA, Antony Blinken, a declarat deja că nu deține dovezi clare ale implicării directe a Iranului în acest atac.

Un înalt oficial al Hamas, Mahmoud Mirdawi, a recunoscut, însă, că planificarea și executarea atacurilor militare asupra Israelului au fost deciziile luate de Hamas și poporul palestinian. Totuși, el a negat implicarea directă a Iranului.

La rândul său, Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a scris, marțea trecută, pe contul lui de Twitter că „regimul sionist va fi eradicat de către poporul palestinian și forțele de rezistență din întreaga regiune.”

Imam Khomeini once described the usurper Zionist regime as a cancer. This cancer will definitely be eradicated at the hands of the Palestinian people.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 3, 2023