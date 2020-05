Khalid Elgibali de la Mastercard ne vorbește despre tendințele de comportament ale consumatorilor și ale afacerilor de la începutul pandemiei globale.

Am văzut impactul negativ pe care lockdownul generalizat îl are asupra economiei mondiale. Dar care sunt tendințele cheie pe care le-ați observat la consumatori și întreprinderi de la începutul acestei pandemii?

„Probabil ar fi incorect să spunem că economia în ansamblu a suportat un impact negativ. Există segmente și sectoare care au avut o creștere pozitivă. Vă voi oferi exemplul platformelor de streaming pentru divertisment acasă. Până acum trei luni am avut doar una, astăzi am cinci și sunt sigur că mai sunt mulți alți consumatori care, ca mine, au fost nevoiți să-și schimbe comportamentul, deci există segmente și sectoare din această economie care au beneficiat de pe urma lockdownului. Desigur, există anumite segmente și sectoare, cum ar fi călătoriile, turismul, restaurantele, care au fost afectate și au fost nevoite să își schimbe modelul de afaceri. Nu există o motivaţie mai mare decât supraviețuirea. Multe dintre fluxurile tradiționale de venituri care se bazau pe faptul că clienții mergeau fizic în magazine, nu mai există”.

Acesta a vorbit și despre boom-ul plăţilor fără numerar.

„Opt din zece respondenți spun că utilizarea continuă a numerarului ridică anumite întrebări sau îndoieli: este suficient de curat? Este suficient de sigur? Și așa mai departe. Și este interesant de observat că între 70 și 80% din consumatori spun că nu ar mai vrea să folosească numerar. Gata, destul. Consumatorii au decis să-şi schimbe obiceiurile și să le schimbe pentru totdeauna. Și multe dintre aceste schimbări vor crea noi segmente și noi sectoare”.

De la teatrul de pe Broadway până la înființarea spitalelor

O mare parte din industria divertismentului live este pur și simplu incompatibilă cu distanțarea socială. Acest lucru înseamnă sfârșitul teatrelor și festivalurilor aglomerate? Euronews i-a cerut părerea lui Jere Harris, CEO al Production Resource Group, o companie cunoscută pentru organizarea unora dintre cele mai mari evenimente live din lume, de la spectacole de pe Broadway la ceremoniile olimpice.

„Pentru compania noastră și pentru ceea ce facem noi, întreaga noastră lume s-a oprit. Știți, în medie, veniturile noastre erau între 15 milioane și 20 milioane de dolari pe săptămână. Boom. Totul s-a oprit. A trebuit să lăsăm acasă oameni din toată lumea. Dacă restaurantele și barurile se pot deschide cu o anumită formă de distanțare socială, este imposibil să gestionezi o producție de teatru din West End sau un spectacol pe Broadway în acest fel, din punct de vedere economic, chiar prin distanțarea locurilor. Cred că acest lucru ne va schimba , va schimba definitiv compania, deoarece acum vedem lucrurile diferit. Vedem mult mai multe oportunități de streaming. Se pot face multe cu tehnologiile pe care le avem astăzi, iar unele persoane pot realiza că le vom putea face mult mai ușor.”

Compania și-a pus la dispoziție expertiza în organizarea rapidă a evenimentelor pentru a ajuta la combaterea pandemiei de la Berlin și New York.

„O caracteristică a industriei producției este că tot ceea ce facem este temporar. Așadar, dacă avem programat un spectacol în Dubai pentru două seri din luna martie, îl punem în scenă, îl jucăm și plecăm apoi la Abu Dhabi. Trebuie să poţi improviza cu rapiditate. Așa că noi am oferit toată infrastructura spitalului din Berlin, astfel încât personalul medical să poată opera și să creeze un spital temporar. Desigur, la o scară diferită, comparativ cu ceea ce am fi făcut pentru U2, Coldplay sau ceva de genul acesta, dar toată lumea a spus: sigur, putem face asta.”

Roboţii

Având în vedere că interacțiunile umane au fost reduse la minimum în întreaga lume, roboții și automatizarea au permis unor companii să se adapteze distanțării sociale. Roboții devin repede esențiali pentru curățare, depozitare și livrare la domiciliu. De exemplu, Tracy, de la Broad Branch Market, descrie modul în care îi folosește: „Astăzi avem cinci roboți în funcțiune, am avut până la zece, depinde de disponibilitate, iar unii dintre ei fac acum lucrări de cartografiere, astfel încât distanțele devin mai lungi. La 1 aprilie, când am închis magazinul, aveam un întreg sistem de livrare și colectare. Am avut nevoie de două săptămâni bune pentru organizarea sistemului nostru de livrare și comandare a alimentelor”.

Phil Duffy de la Brain Corp insistă asupra faptului că munca umană va continua să fie indispensabilă: „Nu încercăm să înlocuim elementul uman, companiile care o fac, eșuează des, deoarece oamenii sunt flexibili și pot îndeplini multe sarcini. Noi folosim un instrument avansat care le permite să atingă un nivel de producție mai ridicat și să se concentreze pe activități cu o valoare mai mare”.

Lumea întreagă apelează totuşi din ce în ce mai mult la automatizare și robotizare. În Rusia, sunt instalaţi turnicheţi inteligenţi cu controlul temperatuii, în timp ce în China, un port inteligent dotat de tehnologie 5G este capabil să descarce și să stocheze automat mărfurile. Dacă pandemia prezintă provocări fără precedent pentru umanitate, umanitatea prezintă soluții fără precedent pentru combaterea ei.