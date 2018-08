Cod roșu în execuția bugetară

Era destul de evident că acest lucru se va întâmpla, indiferent de cum ar fi fost sucite şi învârtite cifrele ca să dea bine în comunicatele oficiale. Pur şi simplu, atunci când tragem linie, va trebui să fim atenţi la o singură cifră: cât înseamnă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. Metoda „modernă" de a gestiona un buget menţinându-l în permanenţă pe deficit funcţionează numai în condiţiile în care există creşteri permanente, solide şi sustenabile. Altfel spus, dacă impactul plăţii unor datorii, plus dobânzile aferente, este mai mic decât efectul neangajării cheltuielilor respective. Dacă ne cumpărăm maşină nouă şi ne facem şoferi la Uber Select, există şansa ca banii care ne rămân la dispoziţie după plata ratelor, dobânzilor şi asigurărilor să fie mai mulţi decât produceam înainte din taximetrie, pe un vechi Logan din care aproape curgeau tablele. În acest caz, faptul că am cheltuit mai mult ne ajută să trăim mai bine. Dacă, însă, îi mărim unui copilul „alocaţia" fiindcă a intrat la facultate, plătim mai mult pentru medicamentele părinţilor pensionari şi dăm o mică petrecere ca să se bucure toată familia, aceste cheltuieli nu ne vor ajuta prea mult. Tot cu Loganul vechi rămânem, iar acela va trebui reparat din ce în ce mai des. Am creat, astfel, fundamentul unor creşteri viitoare de cheltuieli care sunt iminente, în timp ce ne-am lipsit de orice şansă de creştere a veniturilor.

Cam asta este situaţia „şoferilor" României de la ora actuală. Prea ocupaţi cu pomenile de care să se bucure familioanele lor, de la rubedeniile angajate pe bani mulţi la stat, până la membrii cei mai de jos ai familiei extinse, politice, dăncilienii ne condamnă pe toţi la un viitor în continuă degradare. Dacă nu se întâmplă vreo minune, economia românească nu mai are potenţial să evolueze. Costul cu forţa de muncă şi-a pierdut competitivitatea, lucrătorii calificaţi au fugit care încotro, iar clasa pensionarilor s-a îmbogăţit cu noi membri cu raţie mare, specială, uneori netrecuţi de vârsta de 50 de ani. Investiţiile guvernamentale sunt la cote de maxim negativ, autostrăzi nu mai facem, iar fondurile europene sunt absorbite doar în agricultură, acolo unde lucrurile încă funcţionează în modul automat.

Soluţii există. Sunt aceleaşi despre care se vorbeşte deja de zeci de ani. Închiderea sau privatizarea întreprinderilor de stat cu pierderi, profesionalizarea funcţionarilor publici, investiţiile în infrastructură, educaţie şi cercetare. Din nefericire, direcţia în care mergem este exact cea inversă. Iertăm datoriile companiilor de stat şi le plătim în continuare angajaţii ca să producă pierderi, tăiem de la investiţii şi cercetare oricând vrem să echilibrăm bugetul, ne împrumutăm din ce în ce mai mult şi mai scump ca să ungem clienţii politici cu sporuri şi pensii speciale. În plus, distrugem piaţa prin crearea de noi companii de stat care toacă frunză la câini. Mai ajutăm infractorii să fugă din ţară cu banii furaţi şi dăm legi noi, care să le permită politicienilor să fure mai mult şi fără riscul de a fi pedepsiţi. Toate astea în timp ce ne ardem sistematic toate punţile cu lumea civilizată. Singurul lucru care mai lipseşte ca să înţelegem exact cum conduce Liviu Dragnea din umbră maşina guvernului este un număr de înmatriculare personalizat la adresa poporului român.