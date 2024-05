„MAGNOR nu înseamnă doar o schimbare de nume, ci reflectă viziunea noastră pentru dezvoltare pe termen lung. Este o etapă necesară, într-un parcurs ascendent. Am construit un brand de care suntem mândri, o poveste antreprenorială de succes. MAGNOR o ridică la nivelul următor”, spune Claudiu Diaconu.

Fondatorul dezvăluie ce presupune procesul de rebranding al companiei, la cât se ridică investiția și care sunt obiectivele de business ale MAGNOR pentru anul în curs.



CreditAmanet, companie cu experiență de peste 15 ani, lider de piață, a trecut printr-un proces complex de rebranding și a devenit MAGNOR. De ce ați simțit nevoia unei schimbări de identitate a holdingului?

MAGNOR, nume care sugerează poziția de lider pe care o ocupăm pe piața de profil, dar și o linie importantă a business-ului nostru, comerțul cu aur, a rezultat din „magnum” și „oro” (aur).

Procesul de transformare în MAGNOR reflectă spiritul nostru vizionar, fiind cel mai curajos proiect din industria de profil din România. A fost un demers foarte complex și de durată și o dovadă în plus a transparenței care ne caracterizează. În același timp, marchează o nouă etapă în evoluția companiei. Ne dorim ca MAGNOR, marcă înregistrată la nivel internațional, să le ofere clienților o experiență mai rafinată, care să răspundă întru totul așteptărilor. În cei peste 15 ani de activitate, am fost o companie trendsetter, ceea ce continuăm să fim și în prezent. Am pus mereu accent pe profesionalism și inovație și am investit constant, ca să creștem gradul de confort al clienților în interacțiunea cu noi. I-am surprins cu programele avantajoase pe care le-am derulat și am convingerea că am reușit să construim un ecosistem solid bazat pe încredere.



Ce presupune mai concret acest proces de rebranding?

Lansarea noului brand vine după un proces laborios, care a durat mai bine de un an și jumătate. În tot acest timp am realizat studii cu companii specializate, am fost interesați de opiniile clienților și ale angajaților, pe care i-am implicat în aceste cercetări și avem convingerea că rezultatul obținut este în folosul și se ridică la nivelul așteptărilor tuturor stakeholderilor. MAGNOR a însemnat o transformare complexă și curajoasă.

În mod evident, în urma schimbării numelui holdingului va exista o nouă identitate vizuală care va însemna o abordare mai modernă, mai atractivă pentru clienți. Dar schimbările de identitate vizuală sunt doar vârful icebergului. Treptat, vom asista la transformarea conceptului tuturor agențiilor noastre, la noi facilități oferite clienților, la desfășurarea unor programe inovatoare, mai pe scurt, la o interacțiune calitativ superioară cu cei care ne trec pragul. Fiecare aspect al transformărilor prin care va trece compania, de la strategiile de comunicare la prezentarea produselor, oferte și relația cu oamenii, contribuie la modelarea unei experiențe îmbunătățite și autentice pentru clienții noștri. MAGNOR va aduce cu sine un suflu nou, o doză mare de entuziasm, creativitate și inovație în cadrul organizației.

Cu toate acestea, esența definitorie a brandului rămâne intactă, ancorată în valorile fundamentale ale echipei noastre, care în acest moment este foarte consolidată și eficientă.

În esență, rebrandingul este un instrument prin care exprimăm – mai bine, spunem noi – valorile care ne-au ghidat în cei 15 ani de când suntem pe piață: profesionalism, inovație, transparență, creativitate și implicare în viața comunității din care facem parte.

Totodată, stabilesc un standard superior în relația cu clienții, ne consolidează poziția de lider al pieței și ne poziționează într-un mod proaspăt și contemporan.

Valorile de bază, cum ar fi adevărul, bunăvoința, curajul, onoarea și creativitatea nu sunt pentru noi simple cuvinte, ci reprezintă esența relației cu colegii, clienții și partenerii noștri. Ne ghidează în activitățile pe care le desfășurăm și ne definesc modul autentic și integru de a opera în industrie. Brandul MAGNOR reflectă o evoluție care menține tradiția noastră, dar o exprimă într-o manieră mai relevantă și inovatoare, adaptată cerințelor actuale.

Compania va dezvolta aceleași linii de business?

Schimbăm numele, dar rămânem același lider în industrie. Continuăm să dezvoltam linia de business de micro-creditare de tip amanet, fiind totodată și retailerul care pune la dispoziția clienților platforma cea mai diversificată de tranzacționare cu aur, electronice, bijuterii din aur noi şi produse de lux pre-owned. De asemenea, furnizează și servicii de schimb valutar.

La cât se ridică investiția în procesul de rebranding?

Valoarea investiției în procesul de rebranding depășește 2,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă investiții în realizarea studiilor preliminare rebrandingului, crearea unei noi identități vizuale, în adaptarea conceptului magazinelor conform identității noului brand, dezvoltarea ecosistemului digital, campanii de publicitate și comunicare.

Care sunt obiectivele de business ale MAGNOR pentru anul în curs?

MAGNOR va continua trendul ascendent al companiei din care s-a născut și îl va duce la un nivel superior. Pentru anul 2024 ne-am propus consolidarea rețelei naționale de agenții prin îmbunătățirea eficienței operaționale și calității serviciilor oferite. În același timp, ne-am propus extinderea prezenței pe piața de profil, prin deschiderea de noi puncte strategice pentru a acoperi cerințele clienților în diverse regiuni. Un alt obiectiv este creșterea cifrei de afaceri cu o valoare de peste 20 de puncte procentuale. Ne concentrăm și pe implementarea unor strategii inovatoare în cadrul ecosistemului de digitalizare pentru a optimiza experiența clienților și pentru a rămâne în avangarda tehnologică a industriei. În paralel, ne propunem consolidarea relațiilor cu clienții prin oferirea de servicii personalizate și adaptate nevoilor lor în continuă schimbare. Ne dorim ca MAGNOR să ofere fiecărui client servicii îmbunătățite și inovatoare, care, în același timp, să consolideze poziția noastră de lider în industrie.

Ce investiții vor fi prioritare în 2024?

Investițiile prioritare pentru anul în curs se vor concentra pe consolidarea și promovarea brandului MAGNOR, dezvoltarea celor două website-uri, www.magnorshop.ro destinat vânzărilor și www.magnor.ro destinat serviciilor, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților și pe perfecționarea continuă a echipei. Un alt aspect al investițiilor va viza angajamentul față de principiile ESG. Anul acesta ne propunem să consolidăm și să extindem inițiativele în direcția sustenabilității astfel încât activitățile noastre să aibă un impact pozitiv asupra mediului și să contribuim activ la proiecte sociale. Această contribuție reflectă viziunea noastră de dezvoltare și responsabilitatea pe care ne-o asumăm față de comunitate și mediu.

Aveți în vedere extinderea operațiunilor pe piața internațională?

Da, urmărim o extindere a operațiunilor la nivel internațional și o creștere a portofoliului. În acest sens, www.magnorshop.com este adaptat standardelor internaționale de e-commerce, oferind posibilitatea tranzacționării indiferent de țara în care se află clienții.

Care sunt realizările din acești 15 ani care vă aduc cea mai mare satisfacție?

Am înființat acest business într-un an dificil, în 2008 și cred că una dintre cele mai mari satisfacții a fost că, alături de cea mai performantă echipa din industrie, am reușit să creăm o companie de succes, care a trecut cu bine prin crize financiare, pandemie și lockdown. MAGNOR moștenește această structură de rezistență, construită pe trei linii de business, ceea ce i-a conferit echilibru în cele mai dificile perioade.

O altă mare realizare din acești 15 ani este echipa de profesioniști pe care am reușit să o formăm și alături de care am reușit să atingem performanțe impresionante. Spiritul inovator și dorința de a atinge performanță fac parte din cultura noastră organizațională, reușim mereu să ne autodepășim. Astfel, am stabilit noi standarde pentru industria de amanet, asumându-ne un important capital de încredere din partea clienților.