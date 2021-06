Claudia Pătrășcanu, după ce a câștigat o dispută legală cu Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a câștigat un litigiu de muncă împotriva lui Gabi Bădălău, după ce artista a demonstrat faptul că în perioada în care a muncit la una dintre companiile afaceristului, nu a primit niciun salariu.

De asemenea, la dosarul respectiv, Claudia Pătrășcanu a dovedit că a avut carte de muncă în firma respectivă, însă nu a semnat niciun ștat de plată, instanța oferindu-i astfel câștig de cauză.

Planul lui Gabi Bădălău

Totodată, Claudia Pătrășcanu a mărturisit într-o emisiune de la Antena Stars că planul lui Gabi Bădălău și al familiei sale era să o lase fără niciun ban pentru a-i putea lua custodia copiilor.

„Da, am câștigat litigiul de muncă. (…) Am fost angajată destul, ca să fiu dată afară și ca să mi se poată lua copiii. Pe acest principiu s-a mers: hai s-o dăm afară din casă, hai s-o dăm afară și de la muncă, căci poate putem așa să luăm copiii.

Hai să cerem un test psihiatric că poate o scoatem nebună și îi iau copiii, hai să facem toate strategiile din lume (…) Am avut carte de muncă. Nu mi-am luat niciodată niciun salariu. Niciodată”, a declarat Claudia Pătrășcanu în cadrul Xtra Night Show.

Certurile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău

Anterior, Claudia Pătrășcanu a declarat la aceeași emisiune că Gabi Bădălău a cerut, în instanță, o expertiză psihiatrică a ei, dar că judecătoarea i-a refuzat solicitarea

„A cerut expertiza psihiatrică a mea și i s-a respins, bineînțeles. Eu dau cumva impresia c-aș fi vreo nebună sau cum?! Strategiile acestea nu duc prea departe.

S-a insistat mult pe o expertiză psihologică a copiilor. Mulțumesc lui Dumnezeu s-a respins. Cred că mai bine decât doamna judecător nu știe nimeni.

Pentru mine nu decide mama, nici prietenii, nici anturajul, absolut nimeni. Eu decid pentru mine. Îi respect pe cei din jur, dar totul până la copii.

Adică laşi orice în viaţa asta pentru copii. Gabi ştie şi i-am zis de atâtea ori! Lasă orice, orice poţi tu şi vino să-i vezi! Pentru că dorinţa lor este ca tu să vii aici să petreci cu ei. Nu pot singură, am încercat pe timpul meu, să ies. I-am acordat posibilitatea asta, uşa mea a fost deschisă pentru el”, a spus vedeta.