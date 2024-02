Mircea Geoană îi va lua locul lui Klaus Iohannis? Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a explicat sâmbătă care este, de fapt, posibilitatea. Potrivit liberalului, colaborarea dintre el și secretarul general adjunct al NATO este una foarte bună.

În primul rând, șeful PNL a fost întrebat cum a lucrat, ca şef al Armatei, cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

După aceea, liberalul a fost întrebat dacă se aşteaptă ca Mircea Geoană să candideze la alegerile prezidenţiale și dacă PNL va susţine candidatura lui.

Cât despre posibilitatea ca Geoană să devină membru PNL, apoi candidat la prezidenţiale, Ciucă a spus că probabilitatea este „foarte mică”.

La rândul lui, Marcel Ciolacu a analizat posibilitatea candidaturii lui Geoană. Șeful PSD a spus ce părere are despre faptul că secretarul general adjunct al NATO se află pe primul loc în anumite sondaje privind alegerile prezidențiale.

„Vă invit la PSD, am biroul plin (n.red. de sondaje). Nu vreau nici să jignesc pe cel din sondaj, nici pe cel care a făcut sondajul, nici să-l comentez in vreun fel, am și eu sondaje cum are și PNL sondaje”, a afirmat Ciolacu.